'De Viernes' no saca provecho de sus polémicas y cae a mínimo de audiencia ante 'La Voz', que robustece su liderato

El duelo en audiencias de la noche del viernes, el que se libra entre 'De Viernes' y 'La Voz', se ha resuelto con un clarísimo vencedor en el round de este 3 de octubre. El talent musical de Antena 3 creció respecto a la semana anterior en casi dos puntos y registró un gran 15% de cuota de pantalla, con más de 1,2 millones de espectadores congregados.

En cambio, mientras el programa conducido por Eva González afianza su liderazgo en el quinto prime time semanal, el espacio de corazón de Telecinco, con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, no deja de perder fuelle desde el inicio de la temporada; lo cual no es una buena noticia para una cadena en estado crítico, con un daytime en el que existen grandes agujeros negros.

🎶 @LaVozAntena3 LÍDER del PT un viernes más al crecer al 15% de share y 1.227.000 espectadores



🎶 Más de 3.6 millones de espectadores únicos conectaron con el programa, superando el 33% de fidelidad#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/AOMhGGRRMK — Dos30' (@Dos30TV) October 4, 2025

Cabe destacarse que el retorno de 'De Viernes' tras el parón veraniego fue exitoso, con cuotas por encima del 14%, pero en las últimas semanas ha ido descendiendo su seguimiento y su competitividad hasta anotar mínimo de temporada en la última entrega con un 10,8% y sin ni siquiera llegar a la barrera de los 800 mil seguidores (783.000). Es una cifra correcta pero alejada de lo que se espera.

👉 @deviernestv anota un 10.8% de share y reúne a 783.000 espectadores de media en pleno PT, con plusvalías del +15.4%



👉 Más de 3.7 millones de espectadores únicos conectaron con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/slOKPEdMJS — Dos30' (@Dos30TV) October 4, 2025

Aunque se sitúa por encima de la media de la cadena, que es de un 9,4%, Telecinco ve cómo otra de sus principales apuestas en el horario de máximo consumo se debilita. Y esto a pesar de su generosa cartera de invitados y de entrar en graves y criticadas polémicas respecto a las memorias de Mar Flores, con acusaciones de "machismo en prime time", que, a la vista de los resultados, no está aprovechando lo más mínimo. Todo lo contrario.

Así, 'De Viernes' se está granjeando mala imagen en ese sentido mientras acusa un notable decrecimiento en audiencias semana tras semana. Eso sí, al menos, retuvo la segunda posición de la noche frente al hundido cine de La 1 de TVE, que promedió un maltrecho 8,1%. Por su parte, el blockbuster de Cuatro (6,5%) cedió ante 'Equipo de Investigación' con Gloria Serra en La Sexta, que subió y anotó un 6,9%.