Aitor Albizua no se muerde la lengua sobre su "incomodidad" en 'La Familia de la Tele' y habla así de María Patiño

Desde que 'La familia de la tele' se despidió de la audiencia tras su fugaz y polémico paso por las tardes de La 1, Aitor Albizua se ha centrado en su puesto al frente de 'Cifras y letras'. Tres meses después de que el universo 'Sálvame' abandonase Prado del Rey, el presentador se ha sincerado sobre su "incómoda" experiencia en el magacín y los motivos reales que empujaron al formato a su cancelación.

En una reciente entrevista para El Independiente, el periodista se ha sincerado sobre el polémico paso del magacín de LA OSA Producciones por la cadena pública, que se enfrentó a paupérrimas audiencias e incluso un boicot por parte de los trabajadores del propio ente durante su mes y medio de emisiones. "Fue un auténtico fracaso. Yo ya estoy inmunizado al respecto, pero fue todo tan cristalino que poco hay que contar", ha comenzado explicando.

Aitor Albizua se sincera sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Había que asumirlo y tirar hacia adelante"

"Fue una tecla que no funcionó y se notaba mi incomodidad. No sabíamos por dónde tirar. A todo eso se le sumó un fuerte ruido desde el mero anuncio del programa, lo que dificultaba el hecho de hacer un programa en directo", ha lamentado Aitor Albizua, poniendo el foco en cómo la gran expectación que se generó con la llegada del universo 'Sálvame' a TVE remó en contra del formato.

Así, el antiguo compañero de María Patiño e Inés Hernand no ha dudado en aplaudir la decisión de Televisión Española de cesar sus intentos con el magacín. "La cadena tomó la decisión que tenía que tomar cuando pudo tomarla. Había que asumirlo y tirar hacia adelante", insiste el presentador de 'Cifras y letras', que asegura no entender todo el revuelo que se formó por el fracaso del formato.

"Ha habido otros proyectos en otras cadenas y en la misma que no han funcionado y tampoco han tenido tanto ruido. Lo entiendo porque sé cómo funciona el mercado. Yo no estaba acostumbrado y me pareció exagerado porque tampoco somos tan importantes", ha sentenciado Aitor Albizua, haciendo referencia al ensañamiento de algunos medios de comunicación registrando todos los mínimos históricos del magacín y pidiendo su cancelación semana tras semana.

"Puede haber sorpresa y polémica porque 'Sálvame' llegara a La 1, pero las valoraciones fueron exageradas. 'La familia de la tele' no era más que un programa de entretenimiento", ha insistido el presentador, quitando hierro a la polémica que se formó con el fichaje de los rostros del antiguo Telecinco en la televisión pública.

Y el presentador tampoco ha dudado en mojarse sobre la faceta de María Patiño como jefa y si repetiría. "Hombre, me quedo con Àngels Barceló por la experiencia, pero me llevo la amistad y el compañerismo de la Patiño. Yo siempre he sido un redactor de Àngels. María era una compañera y admiro a las dos por igual", ha explicado Aitor Albizua haciendo referencia a su estrecho vínculo con la periodista de la SER.

Sobre su futuro en televisión más allá de 'Cifras y letras', el comunicador ha dejado claro que tardará en revisitar el mundo magacín tras su experiencia en 'La familia de la tele'. "Ahora mismo estoy súper a gusto. Vamos a tener bastantes meses de grabaciones. Ahora bien: yo soy un currante y un tío que se dedica a la tele y a la radio. Bienvenida cualquier aventura. Soy de mojarme. No sé lo que pasará en el futuro más próximo", ha terminado adelantando.