Sonsoles Ónega habla sin fisuras del fin de 'La Familia de la Tele' en TVE y señala su línea roja para el nuevo curso

Queda poco para que Sonsoles Ónega ponga fin a sus vacaciones de verano y retome 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, que ha quedado en manos de Pepa Romero durante su tiempo de descanso. Y tras afianzar su liderazgo en las tardes un año más, la periodista se ha sincerado en una entrevista antes de comenzar el curso televisivo sobre cómo vivió la cancelación de 'La familia de la tele' en La 1, que prometía ser su gran rival de franja.

"A mí me pone mogollón, y lo digo con todo mi respeto y cariño, competir con Jorge Javier, mi amigo y compañero y con Sonsoles Ónega, me pone mogollón", confesó Belén Esteban durante su visita a 'La Revuelta' en abril semanas antes del gran estreno de 'La familia de la tele' en la cadena pública. Sin embargo, los datos de audiencia no acompañaron a su ambición ni a la de María Patiño, y tras varios intentos de salir a flote, el formato abandonó la parrilla tras 1 mes de vida.

Sonsoles Ónega se moja sobre el fracaso de 'La familia de la tele' en La 1: "Hemos asistido a su fin con pena"

Al ser preguntada por el comentado fracaso del nuevo 'Sálvame', Sonsoles Ónega no ha evitado pronunciarse durante su última entrevista con El Mundo. "En la tele, dicen que funciona un proyecto de cada diez. No lo sé. Lo hemos observado con atención, lo hemos seguido con interés y hemos asistido a su fin con la pena que provoca el fin de cualquier proyecto", ha confesado la periodista.

"Esto es así y me da igual si estamos hablando de Televisión Española, de La Fábrica de la Tele o de 'La familia de la tele'. Detrás de cada programa hay compañeros y en cada compañero seguro que tienes un amigo, un conocido o alguien al que le expresas la tristeza de que los proyectos se acaben", asegura la conductora de 'Y ahora Sonsoles', confirmando que siguió de cerca el hundimiento del magacín, que nunca logró despegar en audiencias.

En ese sentido, la presentadora reflexiona sobre el éxito de su espacio en Antena 3 y la responsabilidad tras ello ."Mantener el liderato, que es una palabra que tampoco te creas que me emociona, genera mucha más presión y tensión que ser segundo o tercero. Pero hemos venido aquí a no defraudar: a mis jefes y a los espectadores, naturalmente. A no defraudar en general, que es una de las sensaciones más terribles contra las que lucho cada mañana", asegura Sonsoles Ónega.

"Tengo cuidado con lo que digo y prefiero no ser tan líder de opinión y mantener un perfil más bajo en algunos asuntos. Soy taxativa contra la violencia de género, por ejemplo, soy taxativa contra la violencia vicaria, contra algunos postulados que no requieren ni dudar, pero poco más. Si no me hacen caso ni mis hijos", confiesa también sobre las reglas que se impone cada día en plató.

Y aunque "no tiene queja" de 'Y ahora Sonsoles' ni de su equipo, la periodista asegura que hay días en los que preferiría no ir a trabajar. "Hay muchos días. Sobre todo es que las primeras horas de la mañana las dedico a escribir y a leer y me tengo que poner una alarma, porque si no, no me doy cuenta de que me tengo que ir y eso a veces me da mucha rabia. Pero en fin, hay que trabajar", explica Sonsoles Ónega.