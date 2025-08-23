Sonsoles Ónega interrumpe sus vacaciones ante esta dura pérdida que desgarra a su programa: "Vuela bonito"

Sonsoles Ónega está devastada. Este viernes, 22 de agosto, moría Javier Cid, periodista y colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' casi desde sus inicios. El también escritor, de 46 años, también ha sido tertuliano de 'La Sexta Xplica' y 'Buenos días, Madrid'. La noticia de su fallecimiento ha caído como un jarro de agua fría en todo el equipo del magacín de Antena 3.

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega este verano, ha sido la encargada de dar la triste noticia en directo: "Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente. Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti, Javier, allí donde estés, un beso enorme".

El cuerpo sin vida del periodista ha sido encontrado este viernes en su domicilio. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Hace apenas tres semanas estuvo disfrutando de un viaje por el Amazonas que compartió con todos sus seguidores de Instagram. Nada más conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida por parte de sus muchos amigos y compañeros de profesión.

Sonsoles Ónega, devastada ante la pérdida de Javier Cid

Aunque, sin lugar a dudas, el más emotivo ha sido el de Sonsoles Ónega, quien ha interrumpido sus vacaciones en su tierra, Galicia, para escribir una conmovedora carta a su amigo, con la esperanza de que, allá donde esté, le lleguen sus palabras.

"Nos quedamos sin la última, mi Javi. No te voy a escribir mejor que Antonio Lucas porque no te conocí desde Pradillo, pero ¡ay! Ay con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo. Veloz, como tú, la noticia ha recorrido los teléfonos, que es la manera que tenemos ahora de contarnos las cosas. Las buenas (a veces); las malas, siempre", comienza escribiendo la presentadora de 'Y ahora, Sonsoles'.

"¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató. El primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto. (Ay, Javi). Nos quedamos sin la última, sí", lamenta la comunicadora, poniendo de manifiesto el gran cariño que tenía a Javier Cid.

Además, desvela que rezará por él, pese a que él no fuera creyente: "Y ahora que ya no estás… pido por ti desde la lejanía… Aunque no creyeras en nada, yo sí. Siempre me decías: 'Antonia, que yo no soy de rezar'. Pues hoy me vas a escuchar, reclinada en la primera iglesia que veo abierta. (Pido por ti, sí)".

"Nos quedarán tus escritos impecables. Tus mensajes a cualquier hora. Tu sonrisa (que siempre me pareció un poco triste). Tu mirada (que siempre me pareció de verdad). Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber… cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable", concluye Sonsoles Ónega su conmovedor texto.