La determinación de Antena 3 con el futuro de Sonsoles Ónega antes de estrenar la nueva temporada

Con el final de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, Antena 3 ya ha comenzado a adelantar los grandes estrenos de su nueva temporada, y Sonsoles Ónega es una de las grandes estrellas. Además de regresar en septiembre con 'Y ahora Sonsoles', que lanzó su primera promoción hace una semana, la cadena también ha anunciado el estreno de un nuevo especial de 'Hablando el plata', que volverá a estar conducido por la periodista.

Hace semanas desde que la presentadora cedió el testigo a Pepa Romero para conducir 'YAS Verano' durante las vacaciones, despidiéndose de la audiencia con un 10,5% de cuota de pantalla en su última temporada con 3.630.000 espectadores. Y aunque hace unos días Antena 3 ya lanzó el primer vídeo de su regreso al magacín vespertino al más puro estilo 'Grease' , la periodista se trae otro proyecto entre manos.

Sonsoles Ónega vuelve a saltar al prime time de Antena 3 con un nuevo especial de 'Hablando en plata'

Sonsoles Ónega hará doblete durante esta temporada televisiva que arranca en septiembre, compaginando 'Y ahora Sonsoles' en las tardes de Antena 3 con 'Hablando en plata', el nuevo especial que la cadena ha comenzado a promocionar para su prime time. Se trata de un formato que se enmarca dentro de la iniciativa de Atresmedia en la lucha contra el edadismo y a favor de las personas mayores.

🔵 @SonsolesOnega te trae dos buenas noticias:



No estás sola/o. 🤍

Y nunca es tarde para... Volver a empezar.



📺 MUY PRONTO, en Antena 3. #HablandoEnPlata pic.twitter.com/uL2imKdEYm — Antena 3 (@antena3com) August 20, 2025

En el primer vídeo promocional lanzado por la cadena, se puede ver a la presentadora dejando claro cuál será el leitmotiv de esta nueva entrega. "¿Te has sentido solo tras un divorcio? ¿Cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No estás solo, nunca es tarde para volver a empezar", sentencia Ónega en un mensaje dirigido a todas las personas mayores bajo el eslogan "Nunca es tarde para volver a empezar".

🌅 Nunca es tarde para volver a empezar.



🟠 #HablandoEnPlata con @SonsolesOnega.



📺 MUY PRONTO, en Antena 3. pic.twitter.com/JVuQJlhyB1 — Antena 3 (@antena3com) August 19, 2025

Cabe recordar que estos especiales televisivos se enmarcan dentro de 'Hablando en plata', el proyecto impulsado por Antena 3 y La Sexta que nació en 2022 para poner en valor a las personas mayores y visibilizar los problemas que enfrentan, huyendo de la estigmatización. Gracias a esta iniciativa, Atresmedia se convirtió el pasado mes de mayo en la única televisión en Europa con certificado AENOR por su "Compromiso con las personas mayores".

'Gracias', 'Soledad no deseada' y 'Currículum Vital' son algunas de las campañas que esta proyecto ha puesto en marcha durante sus tres años de vida, y son algunos de los temas que Alberto Chicote y Sonsoles Ónega han abordado durante las previas entregas de 'Hablando en plata', que ha saltado al prime time en otras tres ocasiones. Por el momento, la fecha de estreno se desconoce, pero en los vídeos promocionales se anuncia para "muy pronto".