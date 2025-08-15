El inesperado hachazo que Luján Argüelles dio a Sonsoles Ónega desde 'El rival más débil' en Telecinco

'El rival más débil', el concurso que hace más de 20 años triunfó en TVE, ha regresado este jueves 14 de agosto a Telecinco, de la mano de Luján Argüelles. Lo ha hecho meses después de que la principal cadena de Mediaset lo recuperase, aunque sus flojos datos de audiencia precipitaron su final. Ahora, en plena temporada estival, ha decidido darle una nueva oportunidad.

Periodistas muy conocidos de la pequeña pantalla fueron quienes se sometieron a los crueles comentarios de la presentadora. Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Samanta Villar, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina e Irene Junqueras fueron los valientes rostros VIP que se atrevieron a concursar.

"Ocho periodistas que creen que la fuente más fiable es la Cibeles. Todos ellos van a concursar de forma increíble. Ojo spoiler, lo que acabo de decir es un bulo". Así empezó Luján Argüelles lanzando un primer zasca a los participantes nada más arrancar la entrega de este jueves, pero instantes después llegó el segundo: "Corren peligro de convertirse en noticia o, lo que es peor, en meme".

La periodista de Telecinco Mayka Navarro fue la primera víctima de sus pullas: "Nuestra periodista de sucesos favorita, no quiero que protagonices tu propia tragedia", le espeto. Acto seguido se dirigía a Samantha Villar: "La periodista que es más probable que tarde 21 días en superar lo que ocurra hoy". De esta forma hacía alusión a su programa de investigación de Cuatro, '21 días'.

El 'zasca' de Luján Argüelles a Sonsoles Ónega

Aunque el mayor 'guantazo' de Luján Argüelles se lo llevó una periodista que no estaba presente en el plató. "¿Quién se dedica al periodismo para que le den el pleno Premio Planeta?", soltó la conductora del programa, haciendo referencia al premio obtenido por Sonsoles Ónega, una de los principales rostros de la competencia. Un mordaz comentario que provocó las carcajadas de todos los concursantes.

La presentadora de 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3) recibió el prestigioso galardón en el año 2023 por su novela 'Las hijas de la criada', que ahora será llevada a televisión en una miniserie protagonizada por Alain Hernández y Verónica Sánchez. El premio, dotado en un millón de euros, se vio envuelto en la polémica. Ya que, cabe recordar que el ganador es elegido por el Grupo Planeta, principal accionista de Atresmedia, lo que llevó a muchos a criticar su independencia a la hora de otorgarlo ya que, según ellos, había escritores que se lo merecían más.

Con estas nuevas entregas del programa presentado por Luján Argüelles, Telecinco pretende mejorar sus flojos datos de audiencia cosechados en el que fue su regreso a la televisión, dos décadas después de triunfar en TVE. Las primeras entregas, que reunieron a cantantes, políticos y humoristas, lograron una audiencia media del 7% de share y 624.000 espectadores. Aunque su tendencia fue ascendente, pasando del 6,5% de cuota de pantalla de su primera emisión al 7.7% en su última, la cadena decidió retirarlo al no cumplir con las expectativas. En su lugar programó especiales de '¡De viernes!' con la entrevista póstuma a Julián Muñoz.