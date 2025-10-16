La cara de Esther Vaquero ('Antena 3 Noticias') cuando anuncian a Juan del Val como ganador del Planeta representa a muchos

Este miércoles, 15 de octubre, se ha conocido el fallo de los Premios Planeta 2025 en una ceremonia celebrada, como cada año, en Barcelona. La sorpresa fue mayúscula cuando Carmen Posadas leyó el nombre del ganador: Juan del Val. Las reacciones en redes sociales fueron demoledoras.

Cabe recordar que hace dos años ya se generó una gran polémica después de que Sonsoles Ónega se hiciera con el Premio Planeta 2023. Ahora, su compañero de cadena, Juan del Val, ha recibido el mismo galardón por su novela, 'Vera, una historia de amor', presentada bajo el pseudónimo 'No es tan fácil morir de amor' de Elvira Torres.

El libro aborda la historia de Vera, una mujer perteneciente a la alta sociedad sevillana que decide romper su matrimonio con un noble para iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen muy humilde. Ese sueño de libertad personal culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

La cara de Esther Vaquero ante la victoria de Juan del Val se vuelve viral

Al conocerse el nombre de Juan del Val como ganador del Premio Planeta 2025 la polémica estaba servida. Y es que, como ya sucediera con la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', el grupo Planeta ha vuelto a elegir a un rostro de Atresmedia como triunfador de este prestigioso premio literario y llevándose la friolera de un millón de euros.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. La inmensa mayoría de los usuarios de X pusieron en entredicho la credibilidad de estos premios. Aunque, sin lugar a dudas, una de las cosas que más dio que hablar en redes fue la cara que puso Esther Vaquero, compañera de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias', al escuchar de boca de la escritora Carmen Posadas, el nombre del ganador. Su cara, como la de muchos, era todo un poema.

Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023. Vale. Juan del Val gana el #PremioPlaneta2025. OK. ¿El Premio Planeta 2027 lo ganará Arguiñano por su vigésimo octavo libro de cocina? Yo alucino. Es que ni disimulan en el Grupo Planeta.



La cara de Esther Vaquero cuando Carmen Posadas ha dado el nombre de Juan del Val como ganador del #premioplaneta2025 lo dice todo. pic.twitter.com/ai0bsPLkQo — 🔻Enrosinat👽🇵🇸 🦝 (@enrosinat) October 15, 2025

Esther Vaquero, tu cara es lo más comentado esta noche en esta red social — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) October 15, 2025

