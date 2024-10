Esther Vaquero define en estos términos a Carlos Franganillo y lo compara con Vicente Vallés

Esther Vaquero puede estar orgullosa pues presenta cada noche el informativo más visto de la televisión con permio del de Sandra Golpe. La copresentadora conduce desde hace años ‘Antena 3 Noticias 2’ junto a Vicente Vallés. De hecho, esta edición del informativo nocturno lleva liderando desde hace 50 meses de forma ininterrumpida.

Así, Esther Vaquero y Vicente Vallés doblan cada día a sus rivales, Marta Carazo en el ‘Telediario 2’ de TVE y Carlos Franganillo en ‘Informativos Telecinco 21h’. Al igual que lo hacían con el de Pedro Piqueras hasta que se retiró hace casi un año.

Para Esther Vaquero la clave del éxito de ‘Antena 3 Noticias’ es el «rigor». «En los años que llevo en Antena 3, me he dado cuenta de que cuando ocurre algún acontecimiento noticioso, la gente nos busca. Me pasó en Espejo Público. Los atentados de Barcelona me pillaron presentando el programa aquel verano y las audiencias subieron muchísimo. Nos da mucho orgullo saber que cuando hay algo noticioso la gente busca Antena 3«, asegura en una entrevista para Bluper.

Pese a todo, la periodista, tiene claro que no se pueden relajar pues en la televisión un día estás arriba y al día siguiente puedes estar abajo. «Estamos todo el rato mirando de reojo lo que hace la competencia, no solo por contenidos, también a nivel visual. Lo hacemos desde la comodidad de saber que casi todas las noches el dato de audiencia de nuestro informativo está casi al doble de nuestro siguiente competidor. Ha habido otras épocas que hemos tenido que remar muy fuerte», confiesa al respecto.

La presentadora de ‘Antena 3 Noticias’ no duda en mostrarse orgullosa de poder trabajar codo a codo con alguien como Vicente Vallés. «Es un privilegio absoluto sentarte a su lado, aprendes mucho con él viendo cómo hace la escaleta priorizando unas noticias u otras. Lo hace de una forma muy elegante. En directo, hay veces que se le cae un pequeño zasca que parece sin querer pero queriendo. Tiene un archivo brutal en la cabeza, es una persona muy culta, con una capacidad de retención tremenda y con mucho conocimiento de cómo funciona la política española y la internacional», destaca.

Esther Vaquero, sobre Carlos Franganillo: «Se parece a Vicente»

Al cuestionarle sobre los editoriales que lanza cada noche Vicente Vallés, Esther Vaquero afirma que tratan de ser equilibrados. «Intentamos buscar un equilibrio, porque es verdad que Vicente lleva ese peso de la carga editorial de hacer un informativo de autor, siempre con su toque que la gente busca. Pero, a la vez, intentamos desengrasar, y ese papel lo tengo yo, que no busco tanto el análisis como hace él», añade.

Y cuando preguntan sobre sus rivales, Esther Vaquero no se lo piensa al decir que «Carlos Franganillo es encantador«. A este respecto, la presentadora incluso se atreve a compararlo con el propio Vicente Vallés. «Se parece a Vicente Vallés en muchas cosas porque son los dos muy analistas, y tiene ese bagaje de haber sido corresponsal», añade.