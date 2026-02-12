El palo de Vicente Vallés a Ayuso es tan fuerte y sorprendente que muchos se preguntan si es inteligencia artificial

Es habitual ver a Vicente Vallés dedicar sus editoriales de Antena 3 Noticias a dar 'palos' a Pedro Sánchez y a su gobierno. Sin embargo, en la edición de este miércoles 11 de febrero, el presentador se ha vuelto viral por las durísimas palabras que le ha endiñado a Isabel Díaz Ayuso tras su última y polémica decisión.

Y es que, unas horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba su intención de darle una medalla a la Estados Unidos de Donald Trump por ser "el principal faro del mundo libre". "En relación con EEUU tenemos una noticia que llama la atención. Es un paso más en el progresivo avance de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia actitudes cercanas al trumpismo", ha arrancado diciendo Vicente Vallés.

A continuación, el periodista ha puesto en contexto a la audiencia explicando que Ayuso ha intervenido a través de un vídeo en un evento organizado en Mar-a-Lago, residencia personal de Trump, donde ha anunciado que concederá a EEUU la Medalla Internacional de Madrid "algo que ya hizo con el presidente de Argentina, Javier Milei". Y no solo eso sino que, además, ha avanzado que en el festival de la Hispanidad 2026, que se organiza en Madrid, "EEUU es el país invitado" con el objetivo de celebrar el 250 aniversario de su independencia.

Vicente Vallés, duro como nunca con Isabel Díaz Ayuso

Ante esto, Vicente Vallés ha criticado el hecho de que la presidenta madrileña haya elegido este momento "para adoptar esta decisión": "La importancia de determinadas decisiones políticas, como por ejemplo conceder una condecoración no solo tiene que ver con el fondo de la cuestión, sino con el momento que se elige para adoptar esa decisión".

"Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como el faro del mundo libre. Justo ahora que Donald Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticos europeos y acercándose a los autócratas", ha lamentado el presentador de 'Antena 3 Noticias'. También ha recordado que la política del PP "ha hablado de los pasos que da EEUU en defensa de la Hispanidad justo ahora que Trump ha organizado una cacería de inmigrantes hispanos".

"Desde hace meses, esa fuerza paramilitar conocida como ICE se dedica a detener, abusando de la violencia, a inmigrantes llegados a Estados Unidos desde países de Latinoamérica. Varias personas han muerto por sus disparos y hasta han sido detenidos niños para forzar después la captura de sus padres", ha concluido Vicente Vallés.

Lo de Gabriel Rufián es un juego de niños comparado con el brutal, y merecido, palazo que le ha dado Vicente Vallés, sí @VicenteVallesTV, a @IdiazAyuso De Quirón, por la medallita a Donald Trump.



Ya está @marodriguezb, además de ebrio, llamando a @atresmediacom pic.twitter.com/mHrlNCHCrj — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) February 11, 2026

Las palabras del presentador sobre Ayuso están en boca de todos

Estas duras e inesperadas palabras de Vicente Vallés sobre Isabel Díaz Ayuso no han tardado en viralizarse en las redes sociales. Muchos usuarios de X han aplaudidado al periodista por atreverse a decir lo que la mayoría piensa sobre esta inédita decisión de la presidenta madrileña. En numerosos casos, tal es la sorpresa, que se preguntan si es Inteligencia Artificial (IA). Pero no, es completamente real.

