Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"

Ana Rosa Quintana ha recibido nuevamente a Isabel Díaz Ayuso, su entrevistada de cabecera, en el plató de 'El programa de AR' en Telecinco. Y aunque es territorio amigo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado un momento de cierta tensión ante una de las cuestiones que ha expuesto la presentadora.

El accidente de Adamuz ha copado buena parte de la charla, y Ayuso no ha desaprovechado el momento para pedir la dimisión de Óscar Puente, el ministro de Transportes, y para sembrar caos e incertidumbre sobre el sistema ferroviario español; ahora en el punto de mira.

"Por cierto, Sánchez no fue al funeral de Huelva, que se lo ha afeado muchísimo todo el mundo, pero también le han afeado a usted que hiciera un funeral en la Catedral de la Almudena el mismo día que se hacia el funeral de Huelva donde iban los Reyes", ha señalado Ana Rosa Quintana.

Precisamente esto es lo que ha hecho que Isabel Díaz Ayuso se revolviera en su asiento, pues probablemente no se esperaba que una periodista afín le lanzara esa recriminación y, mucho menos, que la equiparara con el presidente del Gobierno.

"Aquí hay una diferencia. Cuando yo solicité la misa al arzobispado de Madrid, porque Madrid representa a España entera, no había ninguna misa de nada. Solamente se había cancelado el homenaje que querían celebrar en Huelva. Yo no decido cuándo se pone una misa, yo no pongo las horas y yo no gobierno la Catedral de la Almudena. Yo no decido el día ni la hora. No tiene nada que ver conmigo", ha saltado la política del PP como un resorte.

"Pero podría haberle dicho al arzobispado: 'vamos a cambiarla de fecha'", ha insistido Ana Rosa Quintana. "Digo yo que es la Iglesia la que tiene que decidir cuándo quiere celebrar sus misas; no cuando lo quiero hacer yo. ¿A mí de qué me sirve que se celebren las dos de manera simultánea? No se qué tengo que ganar en nada de eso", ha replicado una Isabel Díaz Ayuso visiblemente nerviosa.

"Yo lo único que puedo hacer es solicitar a la Iglesia que celebre lo que nadie estaba haciendo, que era una misa. Y a partir de ahí, yo no mando en la Iglesia Católica, no mando en la Almudena y no mando en el arzobispado", ha proseguido defendiéndose. "Es increíble que todavía tenga que salir la palabra Ayuso para ver si de esta manera le quitamos un poquito el foco al escandaloso asunto de los trenes", ha añadido la ejecutiva madrileña.

"¿Tengo yo la culpa de que se celebren las dos misas a la vez? Que alguien me explique qué puedo hacer. Entonces, ¿no propongo nada y que no haya nada? Es que eso no funciona así", ha continuado Ayuso, no disimulando su tono de molestia.

"Una de las críticas que se le hace a usted es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero está siempre confrontando contra Sánchez", le ha planteado Ana Rosa Quintana a continuación. "Que alguien me explique por qué pedir que haya una misa por los muertos de los trenes es confrontar con Sánchez. ¿Qué tendrá que ver este señor conmigo en esta situación? No lo logro entender", ha contestado.

"Bueno, en cualquier tema, en inmigración...", le ha puntualizado la presentadora de Telecinco. "Cuando el Gobierno decide cualquier barbaridad o atropello para que lo paguemos las comunidades, hay que callarse; cuando quieren cambiar el sistema de financiación para beneficiar a la corrupción nacionalista en Cataluña, tú te tienes que callar porque, si no, es confrontar; cuando nos boicotean planes o proyectos... ¿soy yo que confronto? Es que esto es insoportable. Ellos pueden cometer todo tipo de atropellos con toda impunidad y hasta organizar operaciones de Estado como la de la delincuencia del Fiscal General del Estado", ha brotado la dirigente popular.