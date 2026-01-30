Máximo Huerta confirma la verdadera razón de su salida de 'El programa de Ana Rosa': "No ha sido fácil"

Tras la reestructuración de 'El programa de AR' a principios de año, Máximo Huerta desapareció del plantel de colaboradores habitual de las mañanas de Ana Rosa Quintana, así como 'El aperitivo', sección en la que solía colaborar el escritor. Sin embargo, su repentina marcha del programa quedó salpicada por rumores de un supuesto rifirrafe político con la presentadora, y en una reciente entrevista, el tertuliano ha aclarado los motivos tras su salida.

Mediaset continúa firme en su tarea de optimizar sus recursos y ahorrar costes este 2026. A partir del próximo 9 de febrero, tal y como ha adelantado en exclusiva la cuenta Poco Pasa TV, 'Noticias Cuatro' perderá su propio plató para mudarse al de 'Informativos Telecinco' y compartir infraestructuras, lo que a su vez supondrá la fusión de sus redacciones. Esta tanda de medidas también ha afectado a 'El programa de AR' y su elenco de colaboradores.

Máximo Huerta rompe su silencio sobre su marcha de 'El programa de Ana Rosa': "Me ofrecieron estar en la mesa política, pero no quise"

Con la entrada de año, 'El aperitivo', la sección dedicada a la crónica social dentro del matinal de Telecinco, desaparición tras el reajuste de la duración del programa, lo que se tradujo en la marcha de Máximo Huerta, que hasta ahora no se había pronunciado sobre su salida. "Me ofrecieron estar en la mesa política, pero no quise", ha confesado el escritor en una reciente entrevista para la revista Semana, explicando la alternativa que el equipo de Ana Rosa Quintana le brindó.

"Ha habido cambios y han recortado la sección", ha aclarado el valenciano, negando los rumores de un supuesto desencuentro con la presentadora por cuestiones políticas que hubiera precipitado su salida del formato de Unicorn Content. "Volví porque necesitaba oxígeno. O dejaba a mi madre al menos un día a la semana o... Estar en el programa con Ana Rosa me ha venido muy bien para la cabeza", ha reconocido.

Cabe recordar que Máximo Huerta se convirtió en uno de los fichajes más sonados de 'El programa de AR' durante su regreso a las mañanas de Telecinco en febrero de 2025, cuando Ana Rosa Quintana desistió en su intento por reinar en las tardes con el extinto 'TardeAR'. "El desahogo en la tele ha sido estupendo, aunque no creo que yo sea buen colaborador, he ido cogiendo soltura, es verdad, pero no ha sido fácil", ha explicado el autor.

Así, se confirma la información que Poco Pasa TV adelantó cuando ofreció la exclusiva sobre la estructuración de 'El programa de AR' y las mañanas de Telecinco a mediados de enero. El portal ya desveló que el escritor había rechazado incorporarse a la mesa política con la que la periodista inicia sus emisiones cada mañana.