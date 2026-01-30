Mediaset toma importantes medidas con 'Noticias Cuatro', una de ellas radical, para paliar su crisis financiera

Mediaset no está atravesando su mejor momento debido a la gravísima crisis de audiencia de su canal principal, Telecinco, que se encamina a su peor enero de la historia. Y eso, como es lógico, se traduce en una caída de ingresos que obliga a aplicar una estricta política de ahorro de costes. ¿Los mayores damnificados? Sí, los informativos.

Cuando se acaba de cumplir el segundo aniversario de la nueva etapa de 'Noticias Cuatro', con una evolución positiva y una tendencia especialmente ascendente en sus promedios de audiencia de enero (7,5% para la 1ª edición de lunes a viernes, 5,6% para la segunda y un 7,3% para el fin de semana), el grupo audiovisual piensa ejecutar sustanciales recortes que vamos a abordar más adelante.

Todo empezó a finales de 2025 con una reestructuración de 'El Desmarque', la marca que aglutina la información deportiva en Mediaset. Se optó por una unificación del espacio en Telecinco y Cuatro que se saldó con el despido fulminante de Joseba Larrañaga, Lucía Taboada y Luis García, un histórico de la casa.

El siguiente paso fue arrebatarle a la empresa Lavinia la gestión de delegaciones y corresponsalías y entregársela a Secuoya, que la viene asumiendo desde el 1 de enero a través de CBM. Este movimiento también se enmarca dentro de una estrategia centrada en el máximo recorte de costes posible y en las reorganizaciones de equipos.

Entretanto, hace unas semanas, ECD avanzó que Mediaset planeaba una unificación de las redacciones de 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco' para minimizar todavía más esos gastos y, de algún modo, precarizar un área por el que parece que se ha dejado de apostar a pesar de que era una de las grandes líneas maestras de la actual administración. Al menos, así se vendió cuando aterrizó en Fuencarral.

Pues bien, esta información ha sido refrendada por Poco Pasa TV, que además avanza la sorprendente desaparición del plató de 'Noticias Cuatro' en poco más de una semana. En concreto, a partir del próximo lunes 9 de febrero. Desde entonces, según explica la citada fuente, el noticiario del canal secundario de Mediaset dejará de tener estudio propio y se mudará al de 'Informativos Telecinco'. ¿Objetivo? Lograr un importante descenso de presupuesto.

Esto significa que ese plató tendrá hasta tres usos diferentes: para 'La mirada crítica' con Ana Terradillos, para las distintas ediciones de los informativos de Telecinco y, ahora, para 'Noticias Cuatro'. Si bien, se intentará disimular con realidad aumentada, pero, lamentablemente, eso no podrá esconder la pérdida de una seña de identidad propia.

Por otro lado, Poco Pasa TV también adelanta en exclusiva que 'Informativos Telecinco' fusionará en los próximos días sus secciones, preservándose únicamente con unidad propia las áreas de Nacional e Internacional. Será, en palabras del mencionado perfil, el paso previo a la unificación completa de las redacciones de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' que hay prevista para las próximas semanas. Así hasta crear una única redacción para los dos informativos de Mediaset.

Por último, se apunta a que, de cara al verano, se llevará a cabo "una gran reforma que implicará una nueva reestructuración y optimización de ambos espacios para seguir en la senda del ahorro de costes".