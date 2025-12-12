Terremoto en los informativos de Mediaset, con este cambio que afecta a sus delegaciones y corresponsalías

Tras firmar el peor noviembre de su historia, Mediaset continúa trabajando en estrategias para optimizar sus recursos y reforzar su capacidad productiva en un momento de audiencias crítico. Así, el grupo ha iniciado una serie de reajustes que pasan por un importante cambio en 'Informativos Telecinco'.

Así, según ha adelantado Poco Pasa TV, Secuoya pasará a gestionar a través de CBM todas las delegaciones y corresponsalías de los informativos de Cuatro y Telecinco. Con ello, el grupo apostará por una estrategia centrada en la reducción de gastos interna, con nuevos recortes y reorganizaciones de su equipo en el horizonte que llegarán durante los próximos meses.

De esta manera, Secuoya pasará a controlar el área de información del grupo al completo a partir del 1 de enero. Este reajuste supone la sustitución del equipo actual vinculado a Lavinia, iniciando un acuerdo inicial entre Mediaset y Secuoya con duración de dos años, prorrogable y que puede extenderse a futuras colaboraciones en proyectos de ficción y entretenimiento entre ambas compañías, según adelanta el citado medio.

Secuoya controlará las corresponsalías y delegaciones de los informativos de Mediaset a partir de enero

Una importante reestructuración que llega en un momento crítico para Telecinco y el grupo audiovisual, que en noviembre acumuló su quinto mes consecutivo por debajo del doble dígito firmando un share medio del 9%. Una crisis de audiencia generalizada que se ha traducido en el fracaso de varios formatos como 'Gran Hermano', que cerrará la edición más breve de su historia el próximo jueves 18 de diciembre tras 42 días de convivencia o 'Agárrate al sillón', que se despedirá de las tardes de la cadena en enero tras tomar el relevo de 'Reacción en cadena' este verano.

En este sentido, cabe señalar que 'Informativos Telecinco' tampoco escapa de la grave fuga de espectadores que Mediaset ha enfrentado este último curso. Entre todas sus entregas, tan solo consiguen un 8.2% de cuota media de share, firmando también un mínimo histórico. Y es que, aunque Telecinco ocupa el tercer puesto en el ranking, Antena 3 y La 1 de RTVE le adelantan con más de 4 puntos y 3,2 puntos respectivamente.

Un cambio que se suma al de la decisión de reducir costes en 'El desmarque' tras prescindir de tres de sus presentadores (Joseba Larrañaga, Lucía Taboada y Luis García) y apostar por que sean Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats quienes se hagan cargo de las distintas ediciones de 'El desmarque' tanto en Cuatro como en Telecinco.

También hay que recordar que el pasado mes de noviembre, Mediaset apostó por renovar la edición de 'Informativos Telecinco 21h' con la incorporación de Ángeles Blanco como copresentadora junto a Carlos Franganillo sin gran éxito pues la audiencia de la segunda edición sigue estando por los suelos anotando datos entre el 6 y el 8%.