'GH' anuncia la fecha del final de la edición más corta de la historia y Jorge Javier suelta este dardo a su cancelación

'Gran Hermano 20' ha anunciado oficialmente las fechas en las que tendrá lugar la semifinal y la final de esta edición, la más corta de la historia con tan solo 42 días de duración debido a su cancelación por unas audiencias que han sido verdaderamente insostenibles. Más aún para una cadena en crisis como Telecinco.

Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de dar a conocer la hoja de ruta decidida por Mediaset de cara a una recta final que ha arrancado este mismo jueves, 11 de diciembre, con la proclamación de los finalistas.

La semifinal se celebrará este domingo, 14 de diciembre, en la entrega comandada por Ion Aramendi. Y la gran final, en la que se conocerá al ganador o ganadora de los 300.000 euros, será el jueves 18 de diciembre como realmente cabía esperar.

Jorge Javier: "Esta noche viviremos la proclamación de los finalistas. El próximo domingo será la semifinal y el próximo jueves, la gran final de GH 20" #GHGala6 pic.twitter.com/D26IO9vgMQ — Gran Hermano (@ghoficial) December 11, 2025

Así las cosas, 'Gran Hermano 20' acabará dos meses antes de lo previsto, pues la idea inicial del grupo audiovisual era que el reality de encierro se mantuviera en emisión hasta el próximo febrero para enlazar a continuación con 'Supervivientes 2026'.

Lo cierto es que en Telecinco no vieron venir esta caída histórica en audiencias para un formato que se marcha por la puerta de atrás, herido de muerte y con el público asistiendo a situaciones inauditas y penosas: como la expulsión de cinco concursantes en una sola noche para acelerar lo máximo posible el desenlace.

El propio Jorge Javier Vázquez ha lanzado un dardo tras presentar en directo el calendario de la semana final de 'GH 20'. El presentador catalán no ha podido reprimirse con una indirecta cargada de retranca hacia la cancelación. "Os lo tengo que decir: coño, qué rápido se me ha pasado esta edición", ha soltado con gran sorna.