'Gran Hermano 20' sorprende con cinco expulsiones en una misma noche para cerrar esta tortuosa edición con celeridad

Telecinco pone en marcha la recta final de 'Gran Hermano 20' tras su histórica decisión de precipitar el desenlace del concurso por sus catastróficos e insostenibles resultados de audiencia. El reality echará el cierre la próxima semana, dos meses antes de lo previsto y cuando apenas se cumple un mes de emisiones. Por ello, el desalojo de concursantes está siendo incesante.

No obstante, si hasta ahora las expulsiones múltiples parecían una locura y una indignidad para el formato, lo que va a suceder este jueves durante el transcurso de la sexta gala superará todo lo visto. Y es que, ante un hecho sin precedentes como es la cancelación del programa rey de la telerrealidad, el público va a tener que asistir a situaciones totalmente inauditas y penosas.

Así, 'Gran Hermano 20', que avanza una "emocionante gala" para mañana en la que se producirá el clásico encendido del alumbrado navideño de la casa (un acontecimiento que dará inicio de la recta final), vivirá cinco expulsiones en una misma noche para acelerar lo máximo posible el fin de una temporada tortuosa para la cadena.

Telecinco indica que la velada arrancará con el veredicto de la audiencia entre los tres vigentes nominados: Patricia, Raúl y Aquilino. Uno de ellos abandonará definitivamente 'GH 20' mientras los otros dos regresarán con el grupo para participar en una dinámica que dará lugar a cuatro salidas más: 'La última cena'.

A través de esa mecánica, los concursantes se someterán a cuatro duelos individuales. Cada pareja enfrentada se expondrá a una votación exprés en la que la audiencia decidirá cuál de los dos debe abandonar la convivencia definitivamente y, por tanto, quedarse a las puertas de la gran final.

Tras estos duelos, cuatro participantes más habrán sido eliminados. Por su parte, los cinco habitantes restantes configurarán la lista oficial de finalistas del reality de cara a una final que, previsiblemente, tendrá lugar el próximo jueves 18 de diciembre.