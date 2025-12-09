Angustiosa situación con 'Gran Hermano' en Telecinco: No hay titular para definir su último registro de audiencia

'Gran Hermano 20' no toca fondo en Telecinco y se agotan los calificativos para valorar lo que está pasando con sus resultados de audiencia. El jueves pasado, en la quinta gala principal con Jorge Javier Vázquez, anotó mínimo histórico con un fatídico 4,8% en access y un 10,3% en el segundo tramo, mayormente en late night. Apenas alcanzó los 600 mil telespectadores de media.

Sin embargo, el dato del debate del domingo con Ion Aramendi, que acogió una nueva expulsión después de las tres salidas que se produjeron el jueves para acelerar el final lo antes posible, registró un terrible 7,6% de cuota de pantalla. Y mucho ojo, porque, por primera vez en la historia, descendió de la barrera del medio millón de telespectadores al reunir tan solo a 482.000 fieles. Un desastre total y absoluto, una quiebra, un colapso, un crac...

No hay titular que pueda transmitir semejante debacle para el que ha sido el formato rey de la telerrealidad en la televisión española. Es imposible no asistir con perplejidad y estupor ante unas cifras que nadie podía esperar y que pulverizan hasta los pronósticos más aciagos. El caso es que el público está dando la espalda a 'Gran Hermano 20' de una forma tan bestial que, en este punto, se antoja muy remota la opción de que vaya a volver en el futuro. La herida parece de muerte.

En la noche del domingo #GH8D se queda con el 7.6% de cuota, 482.000 y 1.617.000 espectadores únicos



👁‍🗨 Roza el 10% entre el público femenino



👁‍🗨 #GHDBT5 aporta el 13.7% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Cmzh0Rbbdo — Dos30' (@Dos30TV) December 9, 2025

Estos registros avalan la decisión extraordinaria de Mediaset de anticipar la final casi dos meses con respecto a los planes iniciales que el grupo audiovisual tenía para 'GH 20'. La idea era enlazar con 'Supervivientes 2026' en febrero-marzo, pero ante esta angustiosa situación, con una hemorragia en audiencias que no tiene freno, el desenlace será antes de Navidad; previsiblemente el jueves 18 o el domingo 21 de diciembre. Falta que la cadena lo concrete.

Los concursantes, por su parte, ya empiezan a mostrar su desconcierto con este hecho sin precedentes. La organización aún no les ha informado de la cancelación de 'Gran Hermano 20' (algo que no es nada fácil de abordar ni de asumir) y, por tanto, la incertidumbre reina en la casa de Tres Cantos ante la avalancha de expulsiones sin explicación para ellos. No obstante, a pesar del aislamiento, comienzan las cábalas y varios atan cabos especulando con la falta de audiencia.

Por último, otro apunte: ese calamitoso 7,6% del último debate de 'GH 20' se produjo a pesar de que la emisión se ofreció fundamentalmente de madrugada, pues su hora de comienzo se produjo al filo de las 23:15 horas. Antes, el debate de 'La isla de las tentaciones 9' se hundió a un 6,9%, siendo así una noche de domingo dramática -como poco- para Telecinco.