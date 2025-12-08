Los concursantes de 'GH 20', ajenos a su cancelación en Telecinco, se vuelven locos ante un desalojo masivo

La confusión y el desconcierto continúa extendiéndose entre los habitantes de la casa de 'Gran Hermano 20' a medida que Telecinco avanza con su plan de desalojo express a pasos agigantados. Si el pasado jueves 3 concursantes pusieron fin a su aventura en el reality, este domingo se ha sumado otro nombre a la purga de esta semana, y los concursantes sospechan más que nunca sobre el fracaso de esta edición.

Ante la irremediable crisis de audiencia que la vigésima edición del reality está atravesando desde su estreno a principios de noviembre, el programa sorprendía el pasado jueves eliminando a otros dos concursantes además de José María, el expulsado de la noche. Mamadou y Paula fueron las dos víctimas del camión de 'Mudanzas GH', que se llevó a los concursantes con menos apoyo entre el público para regresar este domingo en forma de motocicleta.

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' comienzan a intuir su abrupta cancelación: "Creía que esto duraba hasta febrero"

Si los concursantes de 'Gran Hermano' creían estar a salvo tras la sangría de la quinta gala, Ion Aramendi se encargó de comunicar las malas noticias al inicio del debate de este domingo, cuando anunció a los habitantes de la casa que otra persona abandonaría el concurso al final de la noche. "Pero escúchame, ¿es qué van a acortar la edición o qué? ¿Qué somos, unos paquetes?", preguntaba Patricia algo desconcertada tras el anuncio del presentador.

Minutos después, desde la sala de pruebas, Belén se convertía en la cuarta expulsada de la semana al ser la concursante con menos apoyo en la votación en positivo iniciada el jueves pasado. El mismo motivo por el que Mamadou tuvo que abandonar la casa subido al camión durante la última gala. Sin embargo, la situación de Paula fue distinta, pues la expulsión estuvo disputada entre ella y Joon y fueron sus compañeros posicionándose los que determinaron su expulsión.

Así, durante la ronda de despedidas desde plató, Mamadou fue el encargado de desatar aún más la preocupación con su enigmático mensaje. "Disfrutad de esta experiencia que es única. Dadlo todo hasta el final, que nunca sabes cuándo va a acabar", señalaba el concursante expulsado a modo de advertencia a sus compañeros de 'Gran Hermano', desatando la preocupación de Cristian. "Aquí pasa algo. ¿Crees que por algún motivo se tiene que adelantar la final del programa?", preguntó el concursante con gesto serio a sus compañeros.

"Estoy pensando en lo poco que va a durar esto", lamentaba Cristian más adelante en la cocina, una vez finalizada la gala en la retransmisión 24 horas de 'Gran Hermano'. "A lo mejor hay repesca o entra gente nueva. ¿Tú no crees que nos comemos las uvas aquí?", señalaba Rocío en un intento de mostrarse optimista ante la extraña situación que ha despertado sospechas estos días atrás entre los concursantes.

"Viendo lo que estoy viendo...", insistía el concursante. "Pues yo creía que esto estaba hasta febrero...", espetaba la joven mientras Edurne suscribía sus palabras, sin saber aún que la casa de Tres Cantos cerrará sus puertas antes de Navidad con un ganador coronado por la audiencia. "¿Qué pasa que no lo está viendo ni el tato y lo van a terminar?", señalaba finalmente Rocío, algo que su compañera ya planteó el jueves pasado tras la purga de concursantes.