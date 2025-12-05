El desconcierto entre los concursantes de 'GH 20' tras el atracón de expulsiones: Aún ignoran su cancelación

La quinta gala de 'Gran Hermano 20' estuvo marcada por tres expulsiones fulminantes que dieron alguna que otra pista a los concursantes aislados de la dramática situación de audiencias que Telecinco está enfrentando con esta edición. Con la gran final a la vuelta de la esquina, fechada para antes de Navidad, el reality se ha puesto manos a la obra para desalojar la casa y algunos concursantes se han dado cuenta de que algo no va bien.

Con la fecha de estreno más tardía de la historia de su edición de anónimos, ya que Telecinco estrenó esta vigésima edición el pasado 6 de noviembre, esta tanda de concursantes también ostentará el récord de la entrega más corta del formato en sus 25 años de vida. Tal y como anunció Jorge Javier Vázquez durante la gala de este jueves, los concursantes pasarán la Navidad en sus casas, pues el ganador de esta edición quedará proclamado antes del 24 de diciembre.

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' temen lo peor ante la triple expulsión de este jueves en la quinta gala de la edición

Un reajuste que ha trastocado los planes de 'Gran Hermano', que pensaba extender su edición de anónimos hasta el mes de febrero, completando tres meses como en sus entregas anteriores. Sin embargo, sus alarmantes cifras de audiencia, firmando este jueves 4 de diciembre un nuevo mínimo histórico con un paupérrimo 4.8% de share en el access y 10.3% en su franja, han supuesto un giro de 180 grados en la mecánica de la edición.

Es por eso que este jueves llegaba a las nuevas instalaciones de Tres Cantos el famoso camión de la mudanza, que en cada edición llega en un punto avanzado de la convivencia para llevarse a "los muebles" de la casa, es decir, los concursantes con menor apoyo en la votación exprés que celebran. Ese fue el caso de esta semana, con la diferencia de que esta drástica medida de eliminación ha llegado en la quinta gala y que ha eliminado a dos concursantes además del expulsado de la noche.

Así, José María abandonaba la casa al principio de la gala como el nuevo expulsado de la edición frente a la nueva salvación de Patricia tras una semana nominado. Más tarde, Mamadou se convertía en la primera víctima de 'Mudanzas GH' al ser el concursante menos votado en positivo para continuar en la casa. Y finalmente, la última expulsión de la noche quedaba entre Paula y Joon, con una nueva dinámica titulada 'Posicionamiento letal' en la que los propios concursantes decidieron al posicionarse quién sería el expulsado, en este caso, Paula.

Tras una noche de constante peligro, las cámaras del 24 horas de 'Gran Hermano' captaron una de las conversaciones de los concursantes sobre la extraña mecánica de la gala. "Tantas expulsiones de repente... esto es muy raro", lamentaba Cristian, teorizando ante sus compañeros que algo no marcha bien en la edición. "¿Y si ha pasado algo que tienen que adelantar la final?", señalaba el concursante. "Que no hay audiencia", terminaba sentenciando Edurne, acertando de lleno en la cuestión.

"Me parece como muy raro tanta expulsión de golpe", insistía la misma concursante más adelante en la cocina. "¿Te imaginas que hay otra casa y que los únicos que compiten por el premio son los de la otra casa", señalaba Patricia recordando las dinámicas que el formato ha adoptado otros años con estancias secretas con concursantes reservados para la repesca. "Hay otra casa y la gente elige cuando nos vamos si nos expulsan o vamos para la otra casa", afirmaba otra concursante, convencida de esta teoría. "Yo creo que es eso", insistía Edurne.

De acuerdo con el anuncio de Jorge Javier Vázquez durante la gala, la gran final de 'Gran Hermano' podría celebrarse el próximo jueves 18 de diciembre, con menos de dos semanas de margen para reducir la lista de los 11 concursantes restantes en la casa a los 5 puestos de finalista que suele marcar la recta final del concurso. Cabe recordar que el programa mantiene abierta otra votación en positivo hasta la gala de este domingo con Ion Aramendi. Será durante el debate cuando el concursante menos votado para continuar se convierta en el cuarto expulsado de la semana.