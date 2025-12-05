Telecinco emula la estrategia de La 1 con la emisión de estas dos películas clásicas para impulsar sus audiencias

Desde la llegada de Sergio Calderón a TVE como nuevo director de la cadena, La 1 no ha parado de apostar por ciclos de cine con motivo de estrenos de series o programas como ha pasado recientemente con 'ENA' o 'Dra. Fabiola Jones' así como ciclos de cine dedicados a algún actor en concreto. Y eso es lo que hará Telecinco este sábado con Hugh Grant.

Así, siguiendo la estrategia que está llevando a cabo TVE y la misma que ha utilizado durante años Mediaset con Cuatro, Telecinco anuncia "La noche de Hugh Grant" para este sábado 6 de diciembre a partir de las 22:00 horas con la emisión de dos clásicos protagonizados por el actor británico.

En concreto, Telecinco emitirá este sábado en prime time como relevo de 'Bailando con las estrellas' las películas 'Love Actually' y 'Notting Hill' para enfrentarse al cine de La 1, a 'La ruleta de la suerte Noche' en Antena 3, a la película 'Venom: Habrá matanza' en El Blockbuster de Cuatro y a 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

De esta manera, para abrir la noche, Telecinco ofrecerá uno de los clásicos navideños de la televisión junto a 'Solo en casa' o 'Harry Potter', cuya saga está emitiendo completa Cuatro. Así, la cadena de Mediaset ofrecerá 'Love actually', que cuenta en su reparto con actores de la talla de Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Nightley, Liam Neeson o Alan Rickman, entre otros.

Y después, en late night, Telecinco ofrecerá otro clásico del cine como es 'Notting Hill' en la que Hugh Grant comparte reparto con Julia Roberts.

Sinopsis de las películas de "La noche de Hugh Grant" en Telecinco

'Love Actually' (Sábado 6 de diciembre a las 22:00 horas)

En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. "Love, Actually" es una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes.

Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor.

'Notting Hill' (Sábado 6 de diciembre a las 0:00 horas)

William (Hugh Grant), tranquilo propietario de una pequeña librería de viajes en el popular barrio londinense de Notting Hill, conoce un día por casualidad a la famosa Anna Scott (Julia Roberts), la estrella más rutilante del firmamento cinematográfico actual. Desde el momento en que la actriz entra en su tienda, la vida de William empezará a cambiar.