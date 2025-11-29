Así crea evento TVE para su nueva gran apuesta de prime time que puede dar la puntilla final a 'GH 20' en Telecinco

TVE está apostando fuerte por la creación de eventos de cara a promocionar algunos de sus estrenos. Si la semana pasada dedicó su programación del domingo a la emisión de la trilogía de 'Sissi' con motivo de la llegada de 'ENA, la reina Victoria Eugenia', este domingo hará lo propio con la emisión de dos películas dedicadas al lanzamiento de 'Dra. Fabiola Jones'.

La 1 estrenará este nuevo factual que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África desde hace más de 15 años el próximo jueves 4 de diciembre a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta'.

Con una perspectiva única y una voz femenina al frente, la serie recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día. Además, La 1 arropa este gran estreno con una doble sesión de cine este domingo: 'Agua para elefantes' y 'Memorias de África'.

Un estreno con el que TVE pretende darle la puntilla final a 'Gran hermano 20' tomando el relevo de 'Futuro imperfecto'. Y es que el reality de Telecinco ya perdió el liderazgo frente al programa de Andreu Buenafuente hace dos semanas y este jueves sucumbió ante 'Horizonte' con un terrorífico 5,4% de cuota de pantalla y apenas 650 mil telespectadores en access y un escueto 11% en prime time.

Así, La 1 ofrecerá el domingo por la tarde el evento "Llega Fabiola Jones" y ofrecerá a partir de las 15:55 horas la película 'Agua para elefantes' protagonizada por Reese Witherspoon, Robert Pattinson y Christoph Waltz. Justo después, a las 17:45 horas ofrecerá la cinta 'Memorias de África', uno de los clásicos del cine protagonizado por Meryl Streep y Robert Redford.

Sinopsis de las películas con las que TVE crea evento para 'La doctora Fabiola Jones'

'Agua para elefantes' (Domingo 30 de noviembre a las 15:55 horas)

En la época de la Gran Depresión, Jacob, un joven estudiante de veterinaria de orige polaco, decide dejar sus estudios tras la muerte de sus padres en un accidente. Tras vagabundear y subirse a un tren de polizón, Jacob empieza entonces a trabajar en el circo de los hermanos Benzini como veterinario.

El joven se enamora de Marlena, una amazona que está casada con August, el dueño del circo, un hombre tan carismático como retorcido... Adaptación del aclamado best-seller homónimo de Sara Gruen.

'Memorias de África' (Domingo 30 de noviembre a las 17:45 horas)

Libremente inspirada en la obra homónima de la escritora danesa Isak Dinesen. A principios del siglo XX, Karen (Streep) contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen (Brandauer), un mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia con el propósito de explotar una plantación de café.

En Karen Blixen nace un apasionado amor por la tierra y por las gentes de Kenia. Pero también se enamora pérdidamente de Denys Finch-Hatton (Redford), un personaje aventurero y romántico a la antigua usanza, que ama la libertad por encima de todas las cosas.