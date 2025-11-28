La 1 de TVE anuncia el relevo a Buenafuente y es una de las grandes y novedosas apuestas del curso

El pasado viernes, 21 de noviembre, Andreu Buenafuente anunciaba, para sorpresa de todos, su retirada temporal de la televisión por prescripción médica. En ese momento la pregunta que todo el mundo se hacía es qué pasaría con 'Futuro imperfecto' y, sobre todo, qué pasará con las Campanadas, ya que él será el encargado de presentarlas junto a Silvia Abril en Televisión Española.

Para la segunda cuestión, todo parece indicar que sigue en pie. A la primera, se ha despejado este jueves, 27 de noviembre, cuando La 1 ha mantenido en su parrilla 'Futuro imperfecto', aunque con un refrito de sus mejores momentos. Durante la emisión del programa, TVE ha aprovechado para anunciar la apuesta que tomará el relevo la próxima semana.

"Desde el corazón de África, llega la 'Dra. Fabiola Jones'", anunciaba La 1, animando así a la audiencia a acompañar a la veterinaria "en el desafío de proteger el mundo salvaje". "El próximo jueves, después de 'La Revuelta'", informaban desde la cadena pública. De esta forma, apuestan por un formato de aventura, acción, emoción, divulgación y un claro compromiso con el ecosistema para sustituir al show de Andreu Buenafuente.

'Dra. Fabiola Jones’ está producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España. El espacio viajará por ecosistemas amenazados, mostrando intervenciones veterinarias en medio de una cruzada contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies. Todo de la mano de la veterinaria Fabiola Quesada, afincada desde hace más de quince años en África, donde forma veterinarios y desarrolla proyectos de conservación y sanidad animal a través de Wild Spirit, fundación que creó ella misma.

El espacio divulgativo que sustituirá a 'Futuro imperfecto' pondrá el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas de la zona de Sudáfrica y Namibia, así como en los conflictos que se desatan cuando se rompen, desde enfermedades zoonóticas hasta las tensiones entre la fauna y el ser humano. Asimismo, la producción mostrará el contacto con las comunidades locales y la vida nocturna en entornos salvajes, mostrando así "una mirada tan realista como emocionante" del trabajo de la veterinaria.

Hace casi un mes, la propia Fabiola visitó 'La Revuelta' de Broncano para promocionar el programa. Allí lanzó una advertencia sobre la caza furtiva del rinoceronte, cuya población "se ha reducido a la mitad". "Estamos en un momento crítico, o espabilamos todos o esto se nos acaba", lamentó.

Hace una semana, Andreu Buenafuente anunciaba para sorpresa de todos su baja temporal por "exceso de carga laboral". Así lo comunicaba El Terrat, la productora del presentador, y RTVE, a través de un comunicado de prensa: "Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse".

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", recogía el comunicado sobre las palabras pronunciadas por Buenafuente. Por lo tanto, no habrá nuevas entregas de 'Futuro imperfecto' hasta nuevo aviso, pese a que se ha convertido en una de las apuestas más exitosas del prime time de La 1. De hecho, el pasado jueves 20 de noviembre, alcanzaba su máximo de temporada con un gran 14,3% de share y 1.056.000 espectadores, liderando muy por encima de 'Gran Hermano'.