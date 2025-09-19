Los 5 atronadores titulares de Andreu Buenafuente en 'Futuro Imperfecto' con palos a Ayuso, Israel, Tellado y al "hijo de puta"

Andreu Buenafuente ha regresado este jueves a Televisión Española por todo lo alto abriendo la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto' con un potente monólogo en el que ha repasado los asuntos que más le han indignado de la actualidad durante su ausencia. Y el presentador no ha dudado en repasar los incendios de este verano, los partidos que aún se resisten a condenar el genocidio en Gaza acompañado otros muchos dardos a la esfera política.

"Cuidado con desconectar en verano que hay gente que está más desaparecida que un presidente de comunidad autónoma durante un desastre natural. Desconectó en el verano anterior y ya no volvió a conectar, no tenía cobertura", ha comenzado anunciando el presentador tras reencontrarse con su audiencia, lanzando su primer dardo de la noche a Carlos Mazón.

Buenafuente a Ayuso: "Cuando un responsable político de primer nivel compara las protestas en La Vuelta con el cerco de Sarajevo se convierte automáticamente en un irresponsable político"

"Quería compartir con vosotros una pequeña reflexión. Esto viene de estar parado unas semanas y claro, me he ido guardando mis opiniones e iba a explotar. Te da tiempo a observar sin hacer ningún chiste, y lo que os quería decir es que lo que veo no me gusta nada", continuaba explicando Andreu Buenafuente antes de entrar de lleno en su extensa crítica sobre la actualidad más inmediata.

Andreu @Buenafuente: “¿Debemos alimentar el mal gusto, la insensatez y el odio por el odio perfectamente instalado en el día a día? No”.#FuturoImperfecto



⭕️https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/p6oXytxKkU — La 1 (@La1_tve) September 18, 2025

"No solo no me gusta, sino que me ofende como ciudadano y por consiguiente me ha dado por pensar qué papel jugamos nosotros, que comentamos cada semana lo que pasa en todo este berenjenal encabronado. No deja de ser un lujo venir aquí y hablar en libertad en una tele pública, sino mira lo que le ha pasado a Jimmy Kimmel, le han suspendido el programa", señalaba el comunicador.

Así, Andreu Buenafuente ha desvelado su determinación para este nuevo curso en La 1. "Entonces yo digo, visto lo visto ¿Debemos alimentar el mal gusto, la insensatez y el odio por el odio? Yo digo que no, no me da la gana. Y usted dirá, es que yo quiero verlo todo por lo impresentable que sea la persona. Se lo respeto pero para eso están los informativos en principio, busque usted uno que lo explique todo, le deseo mucha suerte y avíseme si lo encuentra. Le recomiendo los de Televisión Española", ha asegurado.

"Pero hay cosas que no. Cuando un responsable político de primer nivel compara las protestas de Madrid en La Vuelta a España con el cerco de Sarajevo, donde murieron miles de personas, se convierte automáticamente en un irresponsable político. Pero más que nada, no veo humor ahí", ha sentenciado el catalán haciendo referencia a las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

"Cuando hablan de enterrar a un partido en una fosa me agrede personalmente, no hay humor ahí"

De igual manera, ha condenado las desafortunadas declaraciones de Miguel Tellado sobre el PSOE. "Cuando otro habla de enterrar un partido en una fosa, a mí me agrede personalmente, tampoco hay humor ahí. Lo hemos estado mirando y no hay. Mi abuelo Mariano sigue sin poder ser identificado en algún campo del Maestrazgo como miles y miles de soldados republicanos que cayeron en combate, así que por favor, no hable así de las fosas", ha exigido Andreu Buenafuente entre aplausos.

"No sé qué está pasando, yo solo soy un cómico. Pero por lo que veo, la ignorancia ha cogido unas gotas de prestigio nunca imaginables. La banalización de la ignorancia nos hace peores, no tenemos valores, no tenemos pasado, y si lo tenemos no lo queremos reconocer, por lo que no tenemos presente. O el presente que tenemos es una mierda", sentenciaba entonces el rostro de La 1.

"Los peores incendios de nuestra historia han dejado un reguero de escaqueos"

Y Andreu Buenafuente no ha dudado en dejar un recado directo a la esfera política. "Entonces por favor, mejoren la ley de memoria histórica, que está politizada, pero para mal", ha clamado el catalán.

"Hacer política no está mal, se ha utilizado el verbo como algo chungo. Lo que está mal es hacer mala política, hagan su trabajo y yo haré el mío. Háganse responsable de sus actos y sus acciones, porque los peores incendios de nuestra historia han dejado un reguero de escaqueos", añadía el presentador.

"A mí no me gusta un país en el que se celebra llamar hijo de puta a tu presidente"

"Aquí la culpa siempre es del otro. Esto es una doctrina trumpista de no debatir, solo atacar. Esto está haciendo de mundo un sitio irrespirable y los de la comedia no vemos los chistes por ningún sitio. Han conseguido que no haya rivales, solo enemigos y yo no sé ustedes, pero yo no quiero tener enemigos, yo no me he peleado nunca. Pero el día que me pelee...", ha asegurado el conductor de 'Futuro Imperfecto'.

"Solo quiero un país que sea justo y razonable. A mí no me gusta un país en el que se celebra llamar hijo de puta a tu presidente. No me gusta, no estoy a gusto, me agrede. Que responda ante sus actos en las urnas, en los tribunales... ¿Que hay corrupción? Venga, de dónde sea. Impresentable, investigada y juzgada, toda eh, toda. Creo que en esto estamos de acuerdo", señalaba entre aplausos Andreu Buenafuente.

"Esto no va de partidos, va de no sentir vergüenza ajena"

Y el presentador no ha perdido la oportunidad de volver a condenar la masacre en Palestina. "Todo lo demás es ruido y nos hace peores, yo no quiero estar ahí. Por no hablar de Gaza y del funambulismo de muchos por no admitir el genocidio, que hasta la propia ONU ya lo acaba de calificar. Y hay gente que dice que quién es la ONU para decirlo... ¿Tampoco creemos en la ONU? ¿En serio todavía estamos discutiendo esto en lugar de tomar medidas contundentes? Vamos tarde, mal y tampoco hay humor ahí", ha sentenciado.

"Lo que sí hemos dicho este año es no dejar entrar a todo lo que atente contra los mínimos valores de humanidad y civismo, la declaración para llenar telediarios con tu pan te la comes. Va a ser nuestro granito de arena, igual no vale para nada... Pero esto no va de partidos, ya se que me van a dar por todos lados pero no me importa. Esto va de no sentir vergüenza ajena", ha terminado confesando Andreu Buenafuente para después arrancar oficialmente su primera emisión de la temporada.