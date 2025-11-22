La 1 de TVE ofrece esta taquillera película del cine clásico en un evento de programación especial

Si hay algo por lo que está apostando RTVE desde la llegada de Sergio Calderón a la dirección es por contenedores de cine temáticos y por programaciones especiales con motivo de acontecimientos históricos como ha sucedido con 'Los 50 años del gran cambio' o va a hacer este fin de semana de cara al próximo estreno de 'ENA', la nueva serie de La 1.

Así, de cara al estreno de esta superproducción histórica que cuenta la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, La 1 ofrecerá diferentes películas tanto el sábado en 'Cine de barrio' como el domingo centradas en algunas de las reinas más influyentes de la historia.

Para empezar este fin de semana especial, La 1 se sumergirá en el mundo de la realeza con la emisión dentro de 'Cine de barrio' de la película 'Dónde vas Alfonso XII', que cuenta el romance y matrimonio de Alfonso de Borbón y su prima María de las Mercedes de Orleans.

Y en la víspera del estreno de 'ENA', los espectadores podrán recordar este domingo la vida de la emperatriz más famosa con la trilogía de películas 'Sissi', 'Sissi emperatriz' y 'El destino de Sissi' durante toda la tarde. De este modo, La 1 emitirá una de las películas más taquilleras de la historia del cine que logró desbancar en la taquilla a la mismísima 'Lo que el viento se llevó'.

Asimismo, RTVE Play celebra el estreno de 'ENA' con el lanzamiento del canal temático RTVE Reinas. Disponible a partir del lunes y hasta el 1 de diciembre, ofrece una programación especial que permite al público sumergirse en distintos periodos históricos a través de obras de gran éxito y reconocimiento. Además, la plataforma gratuita de RTVE, anima a engancharse a la nueva serie de La 1 con la colección 'Prepárate para Ena', una selección de series y otras producciones que transcurren en la misma época como 'La promesa' o 'Seis hermanas'.

Sinopsis de las películas de 'Sissi'

'Sissi' (Domingo 23 de noviembre a las 15:50 horas)

Francisco José debe casarse y, aunque su madre ya ha pensado en Helena, una joven princesa bávara, el emperador se enamora perdidamente de Elizabeth (Sissi), una joven espontánea y poco convencional que detesta el rígido protocolo de la Corte de los Habsburgo. A pesar de que su decisión de casarse con ella no cuenta con la aprobación de su madre, la boda se celebrará.

'Sissi Emperatriz' (Domingo 23 de noviembre a las 17:30 horas)

Tras su boda en Viena, Sissi empieza su nueva vida como Emperatriz de Austria, pero pronto la rigidez del protocolo se convierte para ella en un verdadero problema. Entre ella y Sofia, su suegra, nace un profundo resentimiento que estalla en el cumpleaños de la hija de Sissi: Sofia, apelando a una antigua tradición de la Corte, se opone a que la niña sea criada por su madre. Al final llegan a un acuerdo, por el que Sissi podrá educar a su hija si se compromete a cumplir sus obligaciones cortesanas.

'El destino de Sissi' (Domingo 23 de noviembre a las 19:10 horas)

Aunque el comportamiento de Sissi es intachable, la archiduquesa Sofía, su rígida suegra, aprovecha cualquier ocasión para inventar falsos romances entre Sissi y el conde Andrassy con el fin de romper el matrimonio entre la emperatriz y su hijo. Mientras tanto, Sissi contrae en Hungría una grave enfermedad pulmonar que la obliga a trasladarse a Grecia para recuperarse.

'La gran noche de ENA', el lunes 24 de noviembre

Este evento especial llamado 'Esperando a ENA' se completará el lunes con 'La gran noche de ENA' con el estreno de la serie creada por Javier Olivares en La 1 y RTVE Play justo después de 'La Revuelta' con doble capítulo. En la plataforma gratuita de RTVE se podrá disfrutar, además, en versión original.

A través de seis capítulos, basados en la novela 'ENA. La Novela' de Pilar Eyre, el espectador podrá conocer la historia de una reina que jamás soñó serlo. Tras la ficción, los espectadores podrán seguir profundizando en la historia de la monarca con el estreno de la serie documental 'Victoria Eugenia, historia de un amor trágico', que profundiza en la figura y la vida de Victoria Eugenia de Battenberg: una reina moderna y adelantada a su época, que transformó para siempre la imagen de la monarquía española y que muchos consideran la primer influencer real.

Esta serie documental cuenta con la participación de Pilar Eyre, autora del libro que inspira la ficción, así como destacados especialistas: el periodista Jaime Peñafiel; los historiadores Ricardo Mateos, Cristina Barreiro y Zorann Petrovici; y representantes de instituciones como las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, a través de su director, Víctor Cageao.

La docuserie recorre a través de varias entregas los momentos cruciales de su vida: desde su infancia hasta el fulgurante flechazo que le unió a Alfonso XIII en una boda tan brillante como trágica. Una unión a la que le sucedieron los años más difíciles de su existencia: la lucha de una madre ante una enfermedad hereditaria como la hemofilia, que marcó a parte de su descendencia y a la propia monarquía.