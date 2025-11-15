La 1 de TVE estrena esta película española del franquismo ganadora de 5 Goya y del director de 'El Cautivo'

La 1 de TVE estrena este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, la cinta 'Mientras dure la guerra' bajo su tradicional marca 'La película de la semana'. Dirigido por Alejandro Amenábar, este film, que se estrenó en cines en 2019, fue galardonado con cinco Premios Goya.

Se trata de un potente drama sobre el franquismo que nos sitúa directamente en la Guerra Civil. En su reparto se encuentran actores de primer nivel como Karra Elejalde, Eduard Fernández, Nathalie Poza, Tito Valverde, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Luis Zahera o Inma Cuevas, entre otros.

Así, La 1 aprovecha la víspera del 50 aniversario de la muerte de Franco para lanzar esta película que competirá contra los debates de 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano 20' en Telecinco y contra el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', entre otras ofertas.

Sinopsis: Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra.

La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

Después, a las 23:40 horas, La 1 de TVE ofrecerá la película 'Verano en rojo' (2010). Un thriller policiaco protagonizado por José Coronado, Marta Nieto, Luis Callejo, Francesco Carril o Tomás del Estal.

Sinopsis: La comisaria María Ruiz (Marta Nieto) se enfrenta a un tenebroso crimen: un joven ha aparecido asesinado. Sin identidad visible. Sin pistas aparentes. Sin móvil. Mujer concienzuda y tenaz, María iniciará una investigación que se complicará aún más cuando se produce un segundo asesinato. Pero no está sola, el veterano periodista Luna (José Coronado), un maestro de la profesión acorralado por la crisis y la era digital, será clave para solucionar un caso que les llevará hasta las puertas de una importante orden religiosa.