La comedia sobre el franquismo que Pedro Ruiz recomienda ver: "Lo mejor del cine español este año"

Pedro Ruiz, que se define como cinéfilo y que siempre que consume una película la valora públicamente en su perfil de X, ha dictado su veredicto a 'La Cena', la comedia dramática sobre el franquismo con Mario Casas y Alberto San Juan a la cabeza del reparto.

Este largometraje, que ha sido uno de los títulos del momento al convertirse durante semanas en la película más vista de la taquilla, es una genialidad dirigida por Manuel Gómez Pereira, que adapta la obra teatral del dramaturgo José Luis Alonso de Santos. Asier Etxeandia y Elvira Mínguez completan el principal elenco artístico.

Con 106 minutos de duración, versa sobre Franco y su deseo de celebrar la victoria en la Guerra Civil con un banquete en el Hotel Palace. Los actores citados, a través de sus personajes, deben organizarlo en tiempo récord, con el inconveniente de que los mejores cocineros de Madrid son republicanos a punto de ser ejecutados.

El éxito ha sido rotundo. No solo en números, también en crítica; habiendo unanimidad a la hora de valorar la cinta y el papel de Mario Casas y Alberto San Juan en ella. Y entre esas reacciones positivas a la historia y a las buenas interpretaciones de los actores se encuentra la de Pedro Ruiz, que se ha sumado a la corriente y ha sido muy contundente en su opinión.

Pedro Ruiz: "Es de lo mejor del cine español de este año"

"Me gustó LA CENA. Es una película de situación con un reparto magnífico y una historia llena de pequeñas metáforas", ha empezado escribiendo el actor y expresentador. Acto seguido, ha dejado una frase atronadora: "Es de lo mejor del cine español de este año".

Finalmente, Pedro Ruiz remata su publicación en X con un halago hacia las interpretaciones de las tres principales figuras de la película. "(Alberto) San Juan, (Asier) Etxeandia y (Mario) Casas muy bien", concluye.