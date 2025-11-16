El documental de TVE sobre la mayor operación para dinamitar el franquismo es "el thriller político del año"

Este sábado, La 1 ofreció el tercero de los cuatro documentales que forman parte del ciclo '50 años del gran cambio'; una trabajada docuserie con la que TVE conmemora los 50 años de la muerte de Francisco Franco, el fin del franquismo y los primeros compases de la Transición.

Titulado 'Voladura 76', se trata de un thriller sobre la operación secreta de los espías del entonces presidente Adolfo Suárez para dinamitar desde dentro el régimen franquista y de forma controlada. Una pieza que revela información inédita hasta la fecha.

Por medio de testimonios exclusivos, recreaciones cinematográficas, documentos nunca abiertos y archivos diplomáticos, se refleja la gran odisea que fue para Suárez traer la democracia a España tras el fallecimiento del dictador. Tenía que lograr que los 530 procuradores de las Cortes Franquistas aprobaran una ley que iba a suponer su suicidio político, pero los “irreductibles” del búnker no estaban dispuestos a dejar atrás un régimen del que habían vivido durante 40 años.

Adolfo Suárez utilizó a los hombres del SECED, sus espías de confianza, para intentar convencer a los procuradores de que aprobaran sus reformas políticas utilizando todos los medios a su alcance. Dosieres, información sensible, presiones, cenas e infinitas reuniones para negociar.

Sin embargo, esto no fue suficiente y, por eso, trazaron un plan secreto: que los que se oponían a votar a favor de la reforma que acabaría con el franquismo no estuvieran en España los días del pleno y de la votación. Unas dietas suculentas y el mar caribeño serían el anzuelo. Así, se ponía en marcha la conspiración oculta de la Transición para derrocar a un régimen que languidecía.

En este fabuloso documental de La 1 de TVE la historia se ha narrado además con personajes que vivieron esa operación en primerísima persona: el teniente general Andrés Cassinello; el exministro de la Presidencia José Manuel Otero; la procuradora Belén Landaburu; Diego López Garrido, letrado en Cortes; o el militar y exagente del CNI Jorge Gómez, entre otras muchas voces.

'Voladura 76' congrega más de un millón de espectadores en TVE y el veredicto es unánime

Pues bien, ante su estreno, que cosechó un buen 10,3% de share y congregó a más de un millón de telespectadores de media, ha recibido un aluvión de aplausos en redes sociales por "impresionante", por "instructivo" y por "imprescindible", especialmente para los jóvenes.

"Excelente programación de @rtve para estos 50 años desde que comenzamos a andar en libertad. No olvidar de dónde venimos y cómo se gestó el hoy", escribió la senadora Carla Antonelli. "Debería ser indispensable la visión del documental #voladura76 para entender lo que somos y de dónde venimos", sentencia en la misma línea otro usuario.

"Nivelazo documental", ha comentado por su lado Raquel Martos, periodista y excolaboradora de 'El Hormiguero'. "Qué maravilla de documental es 'Voladura 76', de TVE. Un auténtico descubrimiento sobre la historia de España", ha señalado otro espectador.

"Imprescindible para los jóvenes"

"Como lector y consumidor empedernido de todo lo que tiene que ver con el periodo de la transición de nuestro país, quiero dar la enhorabuena a Marisa Lafuente (directora de 'Voladura 76') por el documental", ha reaccionado el analista David Álvarez.

Y hay muchas más críticas positivas: "El mejor thriller político que vas a poder ver este año", "un documental indispensable", "necesario más que recomendable", "debería hacer más documentales de este tipo para conocer mejor nuestra propia historia", "imprescindible para los jóvenes" o "extraordinaria producción".

#50añosDelGranCambio impresionante documental #Voladura76 realización, documentación e historia de aquellos cuatros meses 1976 #memoriaHistórica. Excelente programación de @rtve para estos 50 años desde que comenzamos a andar en libertad. No olvidar de dónde venimos y cómo se… pic.twitter.com/r9Km2y6lT7 — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) November 15, 2025

Debería ser indispensable la visión del documental #voladura76 de @rtve para entender lo que somos y de dónde venimos. Y para entender también porque es necesario un cambio de la Constitución que fue el fruto de ese cambio necesario pero tb orquestado y "atado y bien atado" — mery (@lameriluli) November 16, 2025

Qué maravilla de documental es 'Voladura 76', de TVE. Un auténtico descubrimiento sobre la historia de España #Voladura76 pic.twitter.com/YdXPYTJavU — María Merino۞ (@mmerinocalero) November 15, 2025

Como lector y consumidor empedernido de todo lo que tiene que ver con el periodo de la transición de nuestro país, quiero dar la enhorabuena a @LafuenteMarisa1 por el documental #Voladura76 👏👏👏https://t.co/aime48aJux — David Álvarez (@dalvarez37) November 16, 2025

El mejor thriller político que vas a poder ver este año se estrenó ayer en @rtveplay

A cualquier guionista le hubiesen tumbado la historia por inverosímil y sin embargo …. sucedio.

Absolutamente recomendable.#Voladura76 pic.twitter.com/9ncZPFuDwR — Jose Menendez Zapico (@zapi) November 16, 2025

Ayer vi en @rtve #voladura76 y me pareció un documental indispensable. Necesario más que recomendable! — Jose Gomez (@jomez35) November 16, 2025

Muy interesante el documental de TVE #voladura76, con datos que me resultaban desconocidos. @La1_tve debería hacer más documentales de este tipo para conocer mejor nuestra propia historia. — Djuna (@djuna70) November 15, 2025

📺 Me ha encantado #Voladura76. Cuenta de manera original, atractiva y didáctica las claves de la Ley para la Reforma Política, esencial primer paso para la actual democracia en España, incluidas las discretas maniobras para el "harakiri" de las Cortes franquistas — Samuel García (@sggac) November 15, 2025

Imprescindible para los jóvenes, los espías del SECED junto al Presidente Suárez en una operación cuyos frutos disfrutáis hoy, la Democracia se la trabajó un Adolfo Suárez valiente, mucho, en unos momentos de nuestro país, que o triunfaba o nos quedábamos atascados en el pasado. https://t.co/hj7iFkFVS8 — jose antonio troyano (@JosePatrinuri) November 15, 2025

Más que interesante el trabajo #Voladura76 en @rtve . Pena que no sea materia obligatoria en la lamentable asignatura de #Historia de Bachiller. pic.twitter.com/QzFvNZiuP5 — Toño del Río 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #Stopwar (@tognodrs) November 15, 2025

No conocía la historia de #Voladura76 y es la confirmación de que La Transición fue un invento, orquestado sobre mentiras y trampas, para hacer un "quítate tú pa ponerme yo" condenando al pueblo a acabar siendo la vergüenza que somos ahora. — Triki Blinder (@TrikiBlinder) November 15, 2025