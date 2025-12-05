Sangría en audiencias para 'Gran Hermano 20', que se hunde a un 4,8% en el primer tramo y apunta a un final indigno

'Gran Hermano 20' refrendó en su quinta gala la decisión histórica de Mediaset de cancelar el formato precipitadamente. Esta edición, la más corta de la historia, cerrará antes de Navidad y no en febrero como estaba previsto inicialmente por sus inauditos resultados.

Las audiencias no solo no han acompañado, sino que además reflejan una espantada de público impresionante, que parece querer castigar al reality tras no trabajarse correctamente en el desarrollo del mismo y por adolecer de renovación al estancarse en las mismas dinámicas y en los mismos guiones del pasado.

Así, la emisión de este jueves con Jorge Javier Vázquez, en la que se hizo oficial el final prematuro de 'Gran Hermano 20', registró un durísimo 4,8% de cuota de pantalla y 589 mil espectadores en el access, de 21:45 a 23:15 horas, y un 10,3% y apenas 600 mil en el tramo principal de 23:15 a 02:00 horas. Sin fragmentación, anotó de media un 7,5%.

Se trata de un nuevo mínimo histórico de temporada y de cifras inasumibles y nunca antes vistas que avalan, sin género de dudas, esa cancelación que tendrá lugar en unas dos semanas con una gala final anticipada.

Estas métricas sorprenden después de la expectación que en otro momento podría haber generado un abandono, como el de Íñigo, y ante la triple expulsión que se vivió anoche. Nada de eso fue un aliciente para impulsar 'Gran Hermano 20' en su recta final y darle un colofón lo más digno posible.