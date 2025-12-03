Decisión histórica en Mediaset: Telecinco cancela 'Gran Hermano 20' definitivamente ante sus insostenibles audiencias

No hay precedentes en esta decisión que confirma el drama histórico y la situación realmente límite que vive Telecinco en audiencias. La dirección, agotada, ha determinado cancelar 'Gran Hermano 20' de forma repentina ante su estrepitosa debacle en audiencias, con resultados nunca vistos en 25 años de historia (7,9% y 8,9% de share en sus últimas dos entregas).

Así lo avanza la cuenta Poco Pasa TV, que informa en exclusiva de que Mediaset "finiquitará esta edición antes de Navidad aunque la idea era que enlazase con 'Supervivientes 2026'"; previsiblemente después de febrero. En ese sentido, se asegura que, a pesar de que esa era la hoja de ruta inicial, el grupo de comunicación "no puede más" con 'GH 20', al constatarse que no hay visos de remontada.

Además, la misma fuente adelanta, también en exclusiva, que la cadena de Fuencarral está trabajando contrarreloj con la productora (Zeppelin TV) en un recambio urgente, pues, sin reality en el arranque del próximo año, Telecinco se condenaría aún más. No se lo puede permitir.

La intención, tal y como se indica, es realizar lo que llaman un "reencuentro con los VIPS". Es decir, una reapertura de la recién construida casa de Tres Cantos después de las fiestas navideñas para desarrollar un formato con rostros famosos que supla a 'Gran Hermano 20' y rellene la programación hasta la llegada de la próxima temporada de 'Supervivientes'. Es el plan B.

Eso sí, no se aclara exactamente si será un 'GH DÚO' o un 'GH VIP', o si más bien se tratará de un reality con otra marca distinta. Habrá que ver también qué tipo de celebridades serían, pues en las últimas ediciones de 'GH' con VIPS la categoría de "famoso" estaba muy denostada.

En cualquier caso, a la espera de que trasciendan más noticias al respecto, lo relevante ahora mismo es la cancelación prematura de 'Gran Hermano 20', sin ni siquiera llegar a los dos meses de emisión. Una decisión, insistimos, que es absolutamente inédita y que avala el dramón que se atraviesa en la compañía audiovisual liderada por Alessandro Salem.