'Gran Hermano 20' sufre el abandono inesperado de uno de sus concursantes protagonistas por motivos personales

La cuenta oficial de 'Gran hermano 20' ha sorprendido este martes al anunciar el abandono de uno de sus concursantes. Así, Iñigo, uno de los participantes del reality ha decidido abandonar la casa de Tres Cantos.
"Comunicamos la baja de Iñigo Tina como concursante de 'Gran Hermano' por asuntos personales, ajenos al programa", empiezan diciendo en un escueto comunicado en redes sociales. Asimismo, desde 'Gran Hermano' dejan claro que "Iñigo finaliza su participación a todos los efectos" sin dar más detalles sobre la decisión que ha tomado el alavés de 32 años.
Después, el Super reunía a todos los concursantes para comunicarles la salida de Iñigo. "Os he juntado a todos en el salón porque quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales", les empezaba diciendo. "No hagáis cábalas, no imaginéis, no inventéis. Os insisto, él se encuentra bien. No hagamos especulaciones que no nos llevan a ningún sitio. Nosotros tenemos que seguir con el programa y como él dice, buenos deseos para todos vosotros", añadía el máximo responsable del programa.
Cabe recordar que precisamente Iñigo era uno de los grandes protagonistas de esta edición siendo el punto neurálgico de varios enfrentamientos con sus compañeros. Con lo cual su baja supone un nuevo mazazo a una edición que no levanta cabeza en Telecinco con las audiencias bajo mínimos.
Habrá que esperar a la gala de este jueves para saber si el propio Iñigo Tina aparece junto a Jorge Javier Vázquez para aclarar los motivos que le han llevado a abandonar el reality tras menos de un mes dentro de la casa de Tres Cantos.
La última pelea de Iñigo antes de dejar 'Gran hermano 20'
A falta de saber los motivos que han llevado a Iñigo a abandonar 'Gran hermano 20', el alavés ha protagonizado una de las últimas discusiones este mismo martes al tener un pequeño rifirrafe en la cocina con José Manuel por culpa de sus sentimientos por Edurne.
Mientras el vasco estaba troceando algunos ingredientes del plato que estaba preparando, el míster trataba de ayudarle pero provocaba un momento de gran tensión. "No me toques esa, que no la voy a pelar. Tú estás en el gimnasio ¿no? Pues vete al gimnasio, que no te has lavado ni las manos", le soltaba Iñigo.
"A mí tú no me mandas, porque yo hago lo que me sale de los cojones", le replicaba el modelo. "Te lo digo dos veces porque me has mandado dos… A la tercera, te la devuelvo porque yo no me callo ni una. Que en la cocina trabajo yo, no trabajas tú, así que vamos a empezar de buenas", le contestaba el alavés. "Ahí tienes la cocina para ti toda, cabeza", añadía antes de abandonar la cocina.
