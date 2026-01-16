'Fiesta' ficha a un rostro histórico de Telecinco como colaboradora a partir de este fin de semana

Emma García y el equipo de 'Fiesta' seguirán muy de cerca la última hora de la casa de 'GH DÚO 4' para comentar la convivencia de las parejas de famosos cada fin de semana. Y con el regreso de la sección para debatir sobre el reality, el magacín de Telecinco se ha rearmado con el fichaje de Noemí Ungría, concursante histórica de 'Gran Hermano' que regresará a la cadena tras décadas alejada de la televisión.

Según adelanta Informalia, la ex concursante de la tercera edición de 'Gran Hermano' en 2002 se estrenará este mismo fin de semana en el espacio conducido por Emma García como una de las colaboradoras que diseccionará la última hora de la casa de Tres Cantos, que continúa más caldeada que nunca con la entrada del trío de 'La Isla de las Tentaciones' además de los constantes enfrentamientos encabezados por la actriz Cristina Piaget.

Noemí Ungría se estrenará como colaboradora de 'Fiesta' este fin de semana para comentar 'GH DÚO 4'

Pese a convertirse en la primera expulsada, Noemí Ungría se convirtió en una de las grandes protagonistas de su edición al iniciar un extenso recorrido televisivo tras su salida de la casa en programas de Mediaset como 'A tu lado' o 'Crónicas marcianas'. Sin embargo, se convirtió en un personaje del corazón durante algún tiempo gracias a su relación con Raquel Morillas, una de sus compañeras de 'Gran Hermano'.

Noemí Ungría en 'Sábado Deluxe'

Las concursantes protagonizaron una mediática historia de amor fuera del concurso que se vio empañada por un grave accidente de trafico que sufrieron justo antes de contraer matrimonio. El divorcio de la pareja llego poco antes de cumplir su primer aniversario de boda y más tarde la joven decidió alejarse de la televisión para comenzar una nueva vida junto al presentador catalán Enric Bayón, padre de sus dos hijos.

Sin embargo, la veterana de 'Gran Hermano' no será la única en sumarse al elenco de 'Fiesta' este fin de semana, pues tras varias colaboraciones esporádicas en el espacio de Telecinco, Suso Álvarez también contará con un asiento fijo en la tertulia sobre el reality a partir de este fin de semana.

Entre las últimas apariciones de la televisiva antes de su fichaje en el espacio de Emma García destacan su entrevista en 'Sábado Deluxe' en noviembre de 2022, cuando se sinceró sobre las luces y sombras de su etapa televisiva y su nueva ocupación tras décadas alejada de los platós. También pasó por 'Fiesta' meses después, en enero de 2023. En esa ocasión, para pronunciarse sobre su turbulenta separación de Raquel Morillas y los motivos tras su salida de la pequeña pantalla.