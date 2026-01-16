Drama con 'GH DÚO' en Telecinco: La gala cae al unidígito (9,3%) sin troceos, lastrada por su desastrosa audiencia en access (6,3%)

Desbordantes conflictos. Tramas atractivas. Entrada del trío de la tentaciones formado por Juanpi, Sandra y Andrea. Primeras nominaciones. La segunda gala de 'GH DÚO 4' lo tuvo todo, pero nada hizo que fuera un éxito en audiencias. Ni siquiera que remontara los datos del estreno. Todo lo contrario. El fantasma de 'GH 20' se vislumbra con más nitidez.

La segunda emisión con Jorge Javier Vázquez al frente mermó notablemente los resultados del arranque de la temporada. Para empezar, el bloque del access obtuvo un catastrófico 6,3% de cuota de pantalla y apenas 800 mil telespectadores de media. Fue última opción del público.

Se quedó a casi diez puntos de su principal rival, 'El Hormiguero', que con la visita del actor Can Yaman obtuvo un sobresaliente 16% de share y congregó a más de dos millones de espectadores. Por su parte, 'La Revuelta' de Broncano, en horas bajas, cayó al unidígito con un pobre 9,4% y 1,2 millones.

Pero ojo, porque el tramo previo de 'GH DÚO 4' no solo se situó por detrás de sus competidores más directos, también claudicó frente a Cuatro y La Sexta con 'First Dates' (6,6%) y 'El Intermedio' (6,5%) respectivamente. Un verdadero drama para el reality de encierro, cuyos famosos no parecen generar ningún reclamo a pesar del gran casting y del potente contenido que están sirviendo.

Posteriormente, el grueso principal de la emisión de la gala 2, ofrecido en su mayoría en late night, promedió un 12,6%. Cifra inflada por la fragmentación y por acabar a altas horas de la madrugada, pero que supone una bajada de 1,1 puntos sobre el estreno (13,7%) y un registro totalmente insuficiente para una Telecinco hambrienta de audiencia.

Eso sí, le valió para liderar su franja a la baja en una noche de floja competencia en realidad. La final de 'Hasta el fin del mundo' en La 1 de TVE anotó un 11,4% y los nuevos capítulos de 'La Encrucijada' en Antena 3 se mantuvieron en su línea con un maltrecho 8,5% y un 11%.

Además, hay que destacar que sin troceos la emisión de 'GH DÚO 4' promedió un preocupante 9,3% de cuota y 799.000 espectadores. Unos números demoledores que constatan lo dañada que está la marca de 'Gran Hermano' después de lo sucedido en otoño con la edición de anónimos y que refrendan el estado tan crítico de Telecinco.

Estas métricas tan poco alentadoras para el futuro del formato y el desastroso daytime, en el que destacaron (para mal) el 7,2% de 'Allá tú', el 8% de 'El Tiempo Justo', el 8,2% de 'Vamos a ver' o el 7,7% de 'La mirada crítica', arrastraron a la cadena a un 8,4% de share en el total del día; más de seis puntos por debajo de Antena 3 (14,7%) y casi cuatro por detrás de La 1 de RTVE (12,3%).