Encuesta: ¿Quién quieres que sea el primer expulsado de 'GH DÚO': Cristina, Carlos, Belén, Carmen o John?

La segunda gala de 'GH DÚO 4' ha acogido las primeras nominaciones de la edición, marcadas por el ambiente de tensión en la convivencia con Cristina Piaget como protagonista de todos los conflictos que se han producido en la primera semana de concurso.

De la forma tradicional, en la intimidad del confesionario, cada pareja o trío de participantes ha tenido que enfrentarse al dilema de otorgar 1 o 3 puntos a la pareja o trío que consideran que debe ser expulsado de la casa la próxima semana.

Juanpi, Sandra y Andrea, los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' que han cerrado el casting de 'GH DÚO 4' definitivamente, han quedado exentos de las nominaciones por su condición de recién llegados. Tampoco han podido nominar.

Antes del reparto de puntos, los concursantes han luchado en una prueba que a los ganadores, Manuel, Gloria y Anita, les ha permitido ver las nominaciones en directo y en privado; un privilegio indispensable para nominar sabiendo lo que han hecho el resto de habitantes.

Así ha sido el reparto de puntos:

Cristina Piaget y Carlos Lozano han nominado con 1 punto a Sonia Madoc y Mario Jefferson y con 2 puntos a Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts.

Sonia Madoc y Mario Jefferson han nominado con 1 punto a Belén, Carmen y John y con 3 puntos a Carlos y Cristina

Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts han nominado con 1 punto a Carlos y Cristina y con 3 puntos a Raquel Salazar y Antonio Canales

Raquel Salazar y Antonio Canales han nominado con 1 punto a Belén, Carmen y John y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Manuel y Gloria González y Anita Williams han nominado con 1 punto a Sonia Madoc y Mario Jefferson y con 3 puntos a Cristina y Carlos

Con todo, Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts se convierten en los primeros nominados de 'GH DÚO 4'. Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es individual. ¿Quién quieres que sea el primer eliminado de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!