La denuncia de Cristina Piaget en 'GH DÚO': "Debería salir de este programa porque se ha violado el derecho a la intimidad"

Este jueves se cumplen siete días desde el estreno de 'GH DÚO 4' y por tanto una semana desde que los concursantes entraran a la casa de Tres Cantos. Y desde entonces, Cristina Piaget ha entrado en guerra con todos sus compañeros llevándoles al límite hasta el punto de querer abandonar el programa.

A la espera de ver por qué Carmen Borrego, Sonia Madoc y Carlos Lozano activaron el protocolo de abandono ante lo sucedido con la modelo; este jueves se ha vivido un nuevo enfrentamiento con Cristina Piaget de protagonista y con Belén Rodríguez como otra de las implicadas.

Así, tal y como se ha podido ver en el Canal 24 horas, Cristina Piaget le pedía ayuda a Carlos Lozano para que le acompañara a desahogarse porque se siente completamente agredida. "Carlos no le sigas el juego con eso porque son palabras super fuertes", le suelta Belén Rodríguez al presentador.

"Metete en tus asuntos, ¿me meto yo en los tuyos? Es mi pareja de juego Brujilda y yo hago lo que me da la gana y digo a mis compañeros lo que me da la gana y te pido ahora que le dejes en paz", le soltaba Cristina Piaget encarándose con la colaboradora de 'El tiempo justo'.

"¿Tú sabes qué eso no lo puedes hacer no y que si me quiero ir no me puedes seguir?", le replicaba Belén. "¿Ahh que tú pones las normas ahora?", se preguntaba Cristina. "Dile que eso no lo puede hacer que la van a echar, es que no quiero hablar con ella y no me puede perseguir", le advertía Belén a Carlos Lozano.

Tras ello, Cristina Piaget acusaba a Belén Rodríguez de violar su derecho a la intimidad. "Ahh no te puedo tocar, ¿pero tú si puedes abrir la puerta y tocar la cortina para que me vea esa cámara en bolas? Eso es violación contra el derecho de la intimidad. Has violado el derecho a la intimidad que se entere todo el mundo", se quejaba la modelo.

"Oye que no se puede seguir así a las personas", le pedía Carlos Lozano a su compañera de concurso. "¿Qué no se puede seguir? ¡Pues que no abra la puerta de mi baño! Yo debería dimitir y salir de este programa porque lo que has hecho viola el derecho a la intimidad, brujilda", terminaba diciendo Cristina Piaget completamente fuera de sí.