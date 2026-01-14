Varios concursantes piden abandonar 'GH DÚO 4' tras lo presenciado con Cristina Piaget en el 24 horas

No han pasado ni siete días desde que 'GH DÚO' estrenó su cuarta edición en Telecinco y ya se ha activado el protocolo de abandono. Son hasta tres concursantes los que han amenazado con marcharse de la casa de Tres Cantos después de las últimas polémicas que está protagonizando Cristina Piaget.
El pasado domingo en la gala conducida por Ion Aramendi ya vimos como prácticamente toda la casa estaba en contra de la modelo y actriz con un Carlos Lozano yendo al confesionario para apoyar a su pareja de concurso y denunciar que había un complot contra ella.
Pero ahora hasta el propio Carlos Lozano ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Cristina Piaget. Aunque si hay dos concursantes que ya no aguantan más a la modelo son Carmen Borrego y Sonia Madoc. De hecho ambas, han hablado de tirar la toalla y abandonar el reality.
"No puedo más ehhh, si esto tiene que ser así, yo prefiero marcharme", asegura Carmen Borrego en el confesionario. Por su parte, Sonia Madoc afirma que "yo si sigue esta dinámica me conozco y al final reventaré y me piraré". Mientras que Carlos Lozano llega a decir que "como siga así voy a pedir que me echéis, yo para pasarlo mal me voy a mi casa".
Tras esta repetida amenaza, Telecinco ha lanzado una promo hablando de "Superprotocolo de abandono activado" y señalando a Cristina Piaget como la gran culpable de todos los enfrentamientos.
La guerra de Cristina Piaget con toda la casa
La gota que ha colmado el vaso para que Carmen Borrego ya haya activado el protocolo de abandono en 'GH DÚO' ha sido su último enfrentamiento con Cristina Piaget durante la prueba. "Te voy a hacer lo mismo Carmen, cuando estés en el baño te voy a estar molestando todo el tiempo", le soltaba la modelo a la hermana de Terelu Campos.
"¡Qué me olvides, qué me dejes en paz!", le replicaba Carmen Borrego a Piaget. "Estamos aquí jugando en el mismo nivel, aquí no estás en un plató ni de comentarista ni de colaboradora", incidía Cristina. "¿Pero qué coño estás diciendo?", le contestaba Borrego. "Que me respetes igual que te respeto yo a ti", le respondía Piaget. "Respeta tú a alguien", sentenciaba Borrego.
Pero es que las discusiones en la casa de Tres Cantos no cesan y en todas está Cristina Piaget como protagonista principal pues también ha tenido problemas con Mario Jefferson y con Sonia Madoc en las últimas horas. "Que te calles, déjame en paz", le soltaba la modelo al cantante. "Bueno me callaré si me apetece", le replicaba Jefferson. "Pues a mí no me apetece escucharte", se justificaba Cristina. "Ni nosotros a ti casi todos los días", terminaba diciendo Mario. Otra que también se ha enfrentado con la modelo ha sido Anita Williams.
