'GH DÚO 4' pesca en 'La Isla de las Tentaciones 9' los tres nuevos fichajes que completan su casting

El pasado domingo durante la gala de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' con Ion Aramendi conocimos la identidad de uno de los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' que entrará a la casa de Tres Cantos el próximo jueves para entrar a formar parte de las parejas y/o tríos de concursantes.

Así, se confirmó que Sandra Barrios, una de las participantes estrella de 'La isla de las tentaciones 9' se sumará al casting de 'GH DÚO 4' y entrará a la casa en la segunda gala que presentará Jorge Javier Vázquez este jueves 15 de enero a partir de las 21:45 horas.

El programa emplazaba a la audiencia al jueves para conocer si Sandra formaría parte de una pareja o de un trío y quiénes le acompañarían en esta aventura. Pues bien la incógnita ya ha sido resuelta. Así, según ha avanzado Poco Pasa TV, Sandra formará parte de un nuevo trío.

Y es que junto a Sandra Barrios, se convertirán también en concursantes de 'GH DÚO 4' quien era su pareja, Juanpi Vega, y quién se convirtió en su pareja tras haber sido su tentador favorito en Villa Playa: Andrea Sabatini.

De esta manera, Telecinco pretende trasladar el éxito de 'La isla de las tentaciones' a la casa de 'GH DÚO' y explotar una de las tramas que más ha dado que hablar en esta edición con la intención de remontar los datos del reality, que siguen siendo muy bajos.

Asimismo, la citada cuenta, también avanza que Telecinco emitirá tres debates finales de 'La isla de las tentaciones' la próxima semana. Todo apunta a que será en access prime time antes de la llegada de 'First Dates' el lunes 26 de enero y formando tándem con algunos estrenos como 'Casados a primera vista', cuya llegada ya se anuncia para el lunes 19 de enero a las 23:00 horas.