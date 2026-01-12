'GH DÚO' se lanza a por una de las participantes más polémicas de 'La Isla de las Tentaciones 9' para impulsarse

Este domingo, 11 de enero, Telecinco ha emitido el primer debate de la cuarta edición de 'GH Dúo', con Ion Aramendi al frente. Pese a anunciar a bombo y platillo que desvelarían el nombre de una de las concursantes que faltaba por entrar en la casa de Tres Cantos, el reality no gozó del beneplácito de la audiencia, pues fue la tercera opción de la noche, con apenas un 10% de share.

Además, el programa mostró los conflictos que ya se han producido durante las primeras horas de convivencia y que han divido la casa en dos bandos. Por un lado están los que apoyan a Cristina Piaget tras su robo de comida, y los que están en su contra, que son la mayoría. La gala arrancó con Ion Aramendi explicando que, a lo largo de la noche, darían a conocer la identidad de uno de los nuevos concursantes de 'GH Dúo'.

"Hoy tenemos una sorpresa especial, el casting de 'GH Dúo' no está cerrado. Todavía quedan concursantes por entrar y va a ser el jueves. Pero hoy vamos a desvelar el nombre de uno de ellos. No va a entrar solo o sola, puede que entre con alguien o alguienes…", informó el presentador, quien fue soltando pistas a lo largo de la gala.

Sandra Barrios, nueva concursante de 'GH Dúo'

La primera pista que soltó es que, de todas las parejas protagonistas de 'La isla de la tentaciones 9', el elegido o elegida, "cayó en la tentación". La segunda es que "vivió el cierre de su villa". La tercera es que se trataba de una mujer, por lo que las posibilidades se redujeron considerablemente. Solo podían ser Sandra, Claudia o Almudena. Finalmente, Ion Aramendi anunció a Sandra Barrios como la nueva concursante de 'GH Dúo'.

La exparticipante de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones' entró en el plató "muy nerviosa", pero a la vez "con muchas ganas". "Aunque no confío en nadie", advirtió, tampoco le cierra las puertas a encontrar el amor dentro de la casa. Además, explicó que quiere conocer a todos sus compañeros: "Tengo mucha ilusión y quiero darle una oportunidad a todo el mundo, por ahora".

Tras esto, el presentador le recodaba que "en 'GH Dúo' no entras solo, puedes entrar con una o dos personas. Puede ser pareja o puede ser un trío". Su deseo sería entrar sola, aunque lo ve muy improbable: "Ya sé que eso no va a pasar". Los espectadores no tardaron en apuntar a su exnovio, Juanpi, como su pareja de concurso, algo que a ella no le gustaría, como así le reconoció a Ion Aramendi. Tendremos que esperar al próximo jueves para descubrir de quién se trata.