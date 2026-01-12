Joaquín Prat señala sin filtros por qué Cristina Piaget puede ser expulsada de 'GH DÚO' por la organización

No hay duda de que la concursante revelación de esta cuarta edición de 'GH DÚO' está siendo Cristina Piaget. Y es que desde el minuto 1, la modelo y actriz se ha convertido en el perejil de todas las salsas protagonizando desencuentros con todos sus compañeros. Y por ello, Joaquín Prat ha dejado bien claro en 'El tiempo justo' lo que piensa de su fichaje por el reality.

Este domingo en la gala conducida por Ion Aramendi, Cristina Piaget fue la gran protagonista al enfrentarse a todos sus compañeros por haber robado café y cereales. Algo que llevó incluso a que Carlos Lozano denunciara en el confesionario que estaban haciendo una cacería con su compañera de programa y llegaba incluso a amenazar con abandonar.

"Ponga usted una Cristina Piaget en todos los realitys de esta casa", empezaba diciendo Joaquín Prat. "Yo creo que puede ser concursante revelación", sostenía por su parte César Muñoz. "Tiene que haber un perfil de estas características en todos los realitys", insistía el presentador.

"A mí me parece la revelación de esta edición y aunque tiene sus particularidades hay que alabar que es una concursante virgen mientras que Anita o Manuel ya tienen cuatro realitys a sus espaldas y saben más que los ratones colorados", defendía por su lado Miguel Frigenti.

Aunque no todos daban la cara por Cristina Piaget. Así, tanto Kike Quintana como Marta López la cuestionaban asegurando que estaba haciendo un papel. "Llevan cuatro ediciones de GH DÚO y muchas del normal, ¿qué pasa que ha estado en Marte?", se preguntaba el sobrino de Ana Rosa.

Después, cuando 'El tiempo justo' recordaba la reacción de Carlos Lozano, Joaquín Prat volvía a dejar claro lo que piensa de esta pareja. "Es uno de los mejores dúos de la historia de 'GH DÚO'", destacaba. "Y claramente tanto Carlos Lozano como Cristina Piaget han entrado en su mejor momento mental. Para hacer un reality están en el mejor momento", añadía con cierta sorna.

"Pues van a nominarles este jueves", advertía Miguel Frigenti. "Pues hay que salvarlos", decía sin pensárselo Joaquín Prat. "Yo le pido a la audiencia que por favor que les salvemos porque nos están dando momentazos", añadía el colaborador.

Finalmente, Joaquín Prat ha expresado cuál es el temor que tiene sobre el futuro de la modelo en 'GH DÚO' después de hacerse eco de su brutal enfrentamiento con Anita. "Me da miedo que Cristina Piaget cruce la línea y la organización tenga que sancionarla o incluso...", añadía dejando entrever que la concursante pudiera ser expulsada disciplinariamente si termina cruzando una línea roja.