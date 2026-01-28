Nacho Abad se hace un Ana Rosa Quintana con su incendiario arranque en Cuatro: "Somos carroñeros de la verdad"

"Menos acoso, más verdad" es el mensaje con el que Nacho Abad ha arrancado 'En boca de todos' este miércoles, una frase que ha aparecido en pantalla desde el inicio de la emisión y que pretendía resumir el incendiario editorial con el que el presentador se ha despachado contra Pedro Sánchez, Óscar Puente y el Gobierno Central tras ser acusado de "carroñero" por su cobertura informativa de la tragedia ferroviaria en Adamuz estos últimos días.

En tono sarcástico, el conductor de Cuatro ha iniciado su duro alegato con unas declaraciones que han chocado a su audiencia. "Pedro Sánchez es el mejor presidente que hemos tenido, tanto es así que debería permanecer indefinidamente en el poder. Óscar Puente como ministro de Transportes lo tiene parangón, inefable y la Guardia Civil de palmas con Marlaska, el ministro del Interior, qué mejor les cuida, Sumar es un partido chulísimo, tanto, que estoy seguro que las encuestas se equivocan con Yolanda Díaz. Vamos, yo diría que es imposible, imposible, que vayan a perder el 80% de sus votantes", ha comenzado anunciando sonriente.

"Perdónenme, no me he vuelto loco, lo que pasa es que todo, lo que no sea repetir estos eslóganes, todo lo que no sea arrodillarse ante la gran verdad del sanchismo y de sus socios de izquierda, todo lo demás es fachoesfera", aclaraba entonces Nacho Abad, dejando claro el tono que iba a seguir su reflexión sobre la "persecución" de "los que piensan diferente" al Gobierno durante los próximos minutos. "Lo último ha sido llamarnos carroña", ha señalado visiblemente molesto.

Nacho Abad se revuelve contra el sanchismo en un implacable editorial en 'En boca de todos': "Nos quieren aborregar"

"Qué paradójico", advertía entonces el periodista. "Los que informamos, los que damos noticias, que día sí y día también se confirman, se ajustan a la verdad y fíjense algunos incluso acaban hasta en el patio de una cárcel, pues esos, los que informamos somos carroña", ha continuado apuntando el presentador. "No les importa codearse y seguir en un Gobierno putrefacto de carroña o ¿qué eran si no las chistorras de Koldo?, ¿enrollarse que te cagas mientras coreaban soy socialista porque soy feminista?, ¿enchufar amantes y amigas?", insistía con gesto serio.

"Eso no es carroña. Ahora, contar la verdad es peligro, es fascismo", ha sentenciado Nacho Abad, que lejos de calmar su discurso, se encendía más contra el ejecutivo. "¿Qué es el fascismo? El fascismo es un movimiento político totalitario que está en contra de la democracia. ¿Qué es estar en contra de la democracia? Estar en contra de la democracia es denunciar la presunta corrupción del PSOE de sus líderes", ha subrayado el comunicador.

"Eso es fascismo. Fascismo es que los jueces investigan a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez. Fascismo es pensar diferente, fascismo es no arrodillarse ante el pensamiento único", ha continuado señalando cada vez más inquieto desde la mesa de 'En boca de todos'. "Los periodistas que contamos noticias somos peligrosos fascistas", añadía con sorna. "Cuidado, que viene un periodista por la gente llena de atención. ¡Alerta, antifascista! ¡Alerta, antifascista. ¡No pasarán! Los periodistas, al paredón, tu periodista, tú y tú, cancelados porque no contáis noticias, contáis bulos", ha insistido el rostro de Cuatro.

Así, ha cargado contra la "caza de brujas" de Pedro Sánchez y su equipo contra "el periodismo libre". "Todos lo que denuncia la corrupción, la desidia, la negligencia del Gobierno y de sus socios, todo eso es bulo. Porque el sanchismo y todo lo que rodea al sanchismo es perfecto, es intachable", ha espetado Nacho. Abad. "Si el ministro Óscar Puente dice que ha habido una renovación completa en Adamuz, a ver, ¿quién osa cuestionarlo? Si las pruebas demuestran que no van todas las vías, si las pruebas demuestran que puso balastro reciclado, las pruebas mienten. Si levantas la voz para denunciarlos, vas a ser un carroñero, un mentiroso, un bulero, un fascista…", sentenciaba.

"Nos quieren aborregar, nos quieren ovejas de rebaño, obedientes", ha advertido el conductor del magacín de Cuatro, dando la voz de alarma desde su espacio. "Ser de derechas es denunciar la falta de mantenimiento del sistema ferroviario español y ser de izquierdas es lo contrario", apuntaba. "Han logrado dividirnos tanto que una noticia verdadera, porque la verdad no tiene ideología, si refuerza al Gobierno es chachi, eso es objetividad... ¡Guau!, maravilla, pero si es crítica, es un bulo, bulo promovido por la fachoesfera, por los buitres del periodismo", ha lamentado el presentador.

"Venga, vamos a señalar a la fachoesfera. Démosle jarabe democrático, pero cuando ellos se sienten perseguidos. ¡Ay no, eso no! La ultraderecha nos acosa. No hay que perseguir a nadie, no hay que acosar a nadie, no hay que amenazar a nadie", ha subrayado con sorna Nacho Abad denunciando el doble rasero de la izquierda. "Debemos denunciar unas prácticas y las otras, porque lo que hacen algunos son denuncias selectivas", ha sentenciado el comunicador.

Pero el presentador no se quedaba ahí en su retrato de la supuesta censura del sanchismo. "Cuando tocan a los de su bando: 'uy, qué malos son los fascistas'. Pero cuando agarran del bando contrario, vamos a dejarlo pasar. No hay que condenarlo todo, eso es coherencia", subrayaba Nacho Abad. "Sí, el Gobierno se cree que por ser de izquierdas es estar libre de pecado, que por ser progresista no tiene mancha ni tacha, que por ser socialista es mejor que el del frente, que eres un ser de luz inmaculado que mira el resto desde el púlpito, que les ves por encima del hombro, que recuerden que a veces en el último año se han quemado las manos y mucho", ha denunciado.

"Tenemos como contención, como dique a los jueces, a la Justicia, a los que ponen a parir cuando condenan a los suyos, pero no lo olvidan", ha puntualizado el conductor de 'En boca de todos', recordando entonces la importancia de los medios de comunicación. "También estamos como diques los periodistas, los que denunciamos a la izquierda y la derecha. Y que denunciamos los desmanes de la izquierda, pero también denunciamos los desmanes de la derecha", ha añadido.

"Los desmanes no tienen ideología, son de golfos, sean de izquierdas o sea de derechas", sentenciaba Nacho Abad, defendiendo la independencia ideológica de su denuncia contra el Gobierno. "El periodismo es un oficio socialmente necesario que hay que seguir ejerciendo a pesar de los que quieren tumbar sus pilares", explicaba para terminar. "Así que si quieren llamar los carroñeros, bienvenidos. Somos unos carroñeros, los carroñeros de la verdad", ha terminado señalando antes de arrancar la emisión de este miércoles.