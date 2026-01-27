Ione Belarra decide plantarse contra Nacho Abad tras denunciar "racismo" en su programa: "No lo puedo permitir"

La intervención de Ione Belarra de este martes en 'En boca de todos' se ha traducido inevitablemente en un caldeado debate con Nacho Abad cuando han comenzado a discutir sobre la última iniciativa del Gobierno: la regularización extraordinaria de migrantes que residen en España en situación irregular. El momento de mayor tensión ha llegado cuando la líder de Podemos ha cargado contra el presentador y el espacio de Cuatro por permitir discursos cargados de racismo.

"Habrá muchas personas dentro de esa inmigración ilegal que quieren ustedes regularizar que hayan cometido violaciones, robos, hurtos, que hayan sido detenidas e incluso hayan confesado sus crímenes pero como no han sido juzgadas las vamos a regularizar ¿Eso es así?", le ha preguntado el comunicador de Cuatro directamente a su invitada nada más conectar en directo con ella.

Ione Belarra para los pies a Nacho Abad durante un debate sobre migración en 'En boca de todos': "Hacéis una cosa muy peligrosa, es racismo"

Así, Ione Belarra no ha dudado en subrayar la importancia tras esta iniciativa en materia de migración. "Creo que es muy importante explicarle a todo el mundo que esta regularización va de derechos, de que hay personas, miles de personas ahora mismo en este país, trabajando sin derechos. En hostelería, agricultura, que trabajan cuidando a personas mayores, niños y limpiando casas", ha comenzado señalando mientras Nacho Abad escuchaba en silencio.

Belarra le recuerda al fascista García Albiol cuando desahució a 400 personas migrantes del B9 en Badalona.



Se dirige también a Nacho Abad, diciéndole que lo que hacen en su programa es racismo, al vincular inmigración con delincuencia pic.twitter.com/HAgHY3vxvu — José Luis Aires🔻🇵🇸 (@joseluaires15) January 27, 2026

"Lo están haciendo sin derechos para que unos pocos, las grandes empresas y las élites económicas de este país se lucren. Desde mi punto de vista esta es la forma que el capitalismo ha encontrado para explotar a estas personas y hacer, lo que desde mi punto de vista es, la esclavitud del siglo 21", insistía la líder de Podemos antes de ser interrumpida por el presentador. "Su discurso yo lo entiendo, pero no responde a mi pregunta. Se lo voy a volver a formular, por ser directos", le ha advertido entonces el periodista.

Sin embargo, Belarra no se ha achantado ante el tono del comunicador, dejando claro el problema tras el planteamiento de su intervención en el programa. "Es que Nacho, ya lo hemos hablado varias veces tú y yo en directo en este programa y hacéis una cosa que es muy peligrosa y que es racismo aunque no se detecte como racismo", ha denunciado la invitada ante Nacho Abad, que se mostraba perplejo ante la acusación que acababa de recibir en directo.

"Aunque durante mucho tiempo se admitieron conductas que eran machistas sin que la mayoría de gente las percibiese así, ahora hay muchas cosas que son racismo y que no vemos que lo son", ha insistido la diputada, que terminaba interrumpida de nuevo por el conductor de 'En boca de todos'. "¿Qué he hecho yo que sea racismo?", le ha espetado el comunicador en tono defensivo.

"Asociar inmigración con delincuencia, que es la pregunta que me estás haciendo tú, es un proceso de securitización que lo que busca es criminalizar a las personas migrantes. Por tanto, yo no voy a compartir directamente la pregunta", ha explicado la invitada, denunciando de nuevo la problemática social tras la medida extraordinaria. "Te estoy hablando de que hay 800.000 personas trabajando sin derechos en España", ha subrayado con gesto serio.

"Yo no soy racista, no me gusta que me llame usted racista porque no lo soy"

"Que hay mujeres en Huelva que sufren agresiones sexuales porque tienen que aceptar cualquier condición de explotación porque no tienen papeles y nosotros le vamos a dar papeles a esas personas para que puedan trabajar con derechos", insistía la invitada, sin convencer a Nacho Abad de abandonar el tono de su pregunta. "Lo que pasa es que hay varias cosas señora Belarra. Yo no soy racista, se lo digo, no me gusta que me llame usted racista porque no lo soy", le espetaba entonces el presentador.

Sin embargo, Ione Belarra ha mantenido la importancia de su toque de atención. "No estoy diciendo eso, estoy diciendo que este ejercicio de relacionar, que lo hacen también Junts, el PP y Vox", trataba de advertir la líder de Podemos sin éxito. "No, pero creo que dentro del debate democrático...", le interrumpía una vez más el presentador, agotando la paciencia de su invitada, que finalmente le ha reprochado su doble rasero en los debates.

"Hace una semana tuve un debate contigo a cara de perro porque tú me decías que había que tener presunción de inocencia, es muy confuso. Los argumentos según el tema...", recordaba con sorna la diputada, incapaz de contener la risa. "Yo a usted la escucho y yo estoy a favor de la regularización de los inmigrantes que están en este país, que han venido a trabajar y que están colaborando y que han venido a buscarse una vida mejor y no cometen delitos, si eso es lógico", sentenciaba el rostro de Cuatro.

"No puedo permitir que hagas esto en mi presencia"

Pero Nacho Abad no se quedaba ahí. "Y yo creo que usted también está de acuerdo en que las personas que han venido a delinquir no las queremos. Usted no va a querer violadores en las calles, pero si ustedes son los de la ley del solo sí es sí", le insistía el presentador poniendo el ejemplo de un menor migrante en Madrid que no ha sido juzgado pese a confesar sus delitos. "Pero te lo tengo que combatir, no puedo permitir que hagas esto en mi presencia porque lo estás haciendo de nuevo", le reprendía Belarra.