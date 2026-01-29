Ana Rosa impugna a Esther Palomera tras tachar de bulo lo difundido en su programa: "No es verdad"

'El programa de AR' arrancaba este jueves centrado en la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso de los Diputados, con Ana Rosa Quintana enmarcando este giro en "la jugada maestra" de Pedro Sánchez durante su editorial. Sin embargo, no ha sido hasta que han tratado lo último de Óscar Puente en la mesa política cuando Esther Palomera estallaba contra el programa, viviendo un tenso cara a cara con la presentadora.

Tras el incendiario editorial con el que la periodista abre el matinal de Telecinco cada mañana, Ana Rosa y sus colaboradores de la mesa política se centraban en la presencia de Óscar Puente, ministro de Transportes en el Senado. "Son contradicciones que enseña la propia documentación de Adif, documentos a los que ha tenido acceso este programa", aseguraba Álvaro López, redactor del programa, explicando que manejaban datos que "acorralan al ministro".

Y nada más abrir el tema a debate entre sus colaboradores, Ana Rosa Quintana quedaba sorprendida con la denuncia de una de sus tertulianas. "Acabamos de escuchar que el ministerio de Transportes ha negado la información sobre el certificado de inspección de la vía. No es verdad", advertía Esther Palomera, asegurando que los datos ofrecidos por el redactor de 'El programa de AR' no eran ciertos.

Ana Rosa Quintana para los pies a Esther Palomera tras cuestionar la información de 'El programa de AR' sobre Óscar Puente

Esther Palomera y Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"El ministro de Transportes desde su cuenta de Twitter colgó el certificado de la inspección de la vía. Ha colgado todas las inspecciones que pasó esa vía", ha insistido entonces la periodista de El Diario.es, ganándose una réplica casi inmediata de la presentadora. "Discúlpame un momento", le espetaba Ana Rosa Quintana visiblemente molesta por la corrección, que ponía en duda la veracidad y el rigor de los contenidos del matinal de Telecinco.

"Porque esta es una información que ha dado Álvaro. Álvaro, búscate un micro, que Esther acaba de decir que no es verdad porque él ha colgado un certificado", ha señalado entonces la conductora de 'El programa de AR', animando a su compañero, que se encontraba junto a la pantalla en plató, a recuperar exactamente dicha información para tumbar la réplica de Esther Palomera, que permanecía tranquila en su asiento mientras el resto de colaboradores también la increpaban.

"Dice Esther que hace unos día ha colgado un certificado, pero no es el certificado de la soldadura entre el carril del 89 y el carril de 2023, es el certificado de las inspecciones que hace el suministrador de esos carriles, pero únicamente de la suministración de carriles, no de las soldaduras. Es diferente", explicaba entonces Álvaro López, defendiéndose de las acusaciones de la tertuliana.

"No desmientas al compañero cuando lleva razón", le espetaba otro de los tertulianos al otro lado de la mesa. "Vamos a ver, es otro certificado… Esther, discúlpame, Álvaro López ha revisado toda la documentación que ha dado el Ministerio y la que ha dado Adif, no digamos que no, vale", terminaba sentenciando Ana Rosa Quintana con rotundidad mientras la periodista guardaba silencio.