Susanna Griso no se calla lo que piensa del plantón de Óscar Puente a 'Espejo Público' tras su visita a Inxtaurrondo en TVE

Susanna Griso ha paralizado la mesa política de 'Espejo Público' de este lunes para denunciar el plantón que han sufrido esta semana por parte de Óscar Puente. La presentadora se encontraba abordando la última hora de la investigación sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz cuando ha anunciado la cancelación de la entrevista al ministro de Transportes de este miércoles por su cita en el Senado.

La presentadora de Antena 3 se encontraba repasando junto a sus colaboradores del matinal la última polémica de la investigación cuando, con gesto serio, anunció el revés que el programa ha sufrido de cara a su escaleta de este jueves. "Aprovecho para decir que Óscar Puente nos había dicho que nos concedía una entrevista en este periplo que está haciendo por distintas televisiones pero nos la ha cancelado porque le han citado en el Senado", ha anunciado la periodista.

Susanna Griso carga contra Óscar Puente tras cancelar su entrevista en 'Espejo Público': "No nos ha dado opción"

"El PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado y nos ha cancelado a nosotros la entrevista. No nos ha dado la opción de venir el jueves o el viernes", continuaba explicando Susanna Griso sobre la convocatoria que ha frustrado la cita del ministro de Transportes con 'Espejo Público'. "Igual a ti no te iba a poder decir lo de 'así da gusto' porque tú le ibas a hacer la entrevista que todos queríamos escuchar", añadía de fondo Jaime de los Santos con tono crítico en alusión a lo que le dijo a Silvia Intxaurrondo este lunes en 'La hora de La 1'.

Visiblemente molesta, la comunicadora no disimulaba su enfado ante el cambio de estrategia de Óscar Puente en cuanto a sus comparecencias televisivas. "Es que parece que después de dar como 17 entrevistas, se habrá dado cuenta de que ha hablado mucho y eso es de agradecer, pero cuando entras en tantas contradicciones su gente le habrá dicho que deje de hablar", ha sugerido la televisiva.

"Se agradece que, en una tragedia, los que tenemos responsabilidad política no nos escondamos y demos la cara, pero hace mucho tiempo que no veo a un responsable público en una tragedia como esta comparecer tanto y dar tantos datos", apuntaba Susana Díaz desde el otro extremo de la mesa en un intento de defender el cambio de agenda del ministro frente a los reproches de Susanna Griso y el resto de colaboradores.