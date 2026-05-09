Juan del Val abandona 'La Roca' y explica su ausencia en Atresmedia por un motivo insólito en más de 20 años

Este sábado 'La Roca' ha tenido una inesperada baja. Juan del Val se ausentaba del programa de La Sexta, pero conectaba en directo con sus compañeros para desvelar el motivo por el que no estaba en el plató. "Estoy en Buenos Aires, aquí son las 11:20 h. de la mañana", ha empezado explicando.

"Estoy esperando a que vengan a recogerme para marcharme a hacer promo por diferentes medios y luego tengo la presentación a las 17:30 horas de la tarde", ha contado el escritor, que está promocionando su novela 'Vera, una historia de amor'. "¿Se nota en el hotel o en el viaje que has ganado el Premio Planeta?", le ha preguntado Nuria Roca, con sorna.

Ante esto, su marido ha confesado que "siempre me he sentido muy bien tratado". "La verdad es que estoy en un sitio fabuloso. Estoy en el barrio Recoleta, en Buenos Aires", ha continuado explicando. Juan del Val se ha mostrado muy emocionado, ya que según ha reconocido hacía "más de 20 años" que no iba a la capital de Argentina, aunque lamenta que no le ha dado tiempo "a ver casi nada" puesto que ayer fue directamente al hotel, pero espera ver este sábado "gran parte de la ciudad".

El pequeño reproche de Nuria Roca a Juan del Val

Para poner los 'dientes largos' a sus compañeros, Juan del Val ha mostrado la habitación en la que se aloja, que incluye "una especie de vestidor". A continuación les ha enseñado el baño donde hay una "bañera con sales". Algo que ha dejado boquiabiertos al resto de colaboradores de 'La Roca'. "Aprovecha la bañera, que nosotros en casa las quitamos para poner duchas", bromeó Nuria Roca.

Aunque él ha confesado que no es "muy de bañera, soy más de ducha, pero da igual, lo haré". A continuación, ha mostrado la edición de su novela en Argentina, "me encanta porque es tapa blanda". "Me apetece mucho presentar aquí, la verdad, estoy entusiasmado", ha confesado.

"¿Allí cómo está funcionando 'Vera'?", se ha interesado la presentadora. A lo que Juan del Val ha contestado que "muy bien, pero espero que a partir de ahora vaya todavía mejor, pero yo estoy muy feliz". Por último ha explicado que el lunes se va a "Uruguay, a Montevideo, donde también presentaré la novela". "Aquí todo bien en casa, las perras te echan mucho de menos", le ha espetado su mujer a modo de reproche.