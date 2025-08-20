Bertín Osborne utiliza a Paloma García-Pelayo y detiene 'YAS Verano' para desmentir a 'Tardear'

No se habla de otra cosa en los programas de corazón este miércoles. Y es que Bertín Osborne ha dado la sorpresa a todos al protagonizar la portada de la revista ¡Hola! junto a David, el hijo de año y medio que tuvo con Gabriela Guillén al que en un principio no quiso reconocer. Así, 'YAS Verano' arrancaba este miércoles con una exclusiva de Paloma García-Pelayo sobre este tema.

Así, la colaboradora de 'YAS Verano' arrancaba explicando que había hablado en exclusiva con Bertín Osborne y sabía los motivos por los que ha dado un giro y ha pasado de no querer ejercer de padre a dar una exclusiva junto al propio David. Según Paloma García-Pelayo, Bertín Osborne habría concedido esta entrevista para complacer a Gabriela Guillén. "Lo he hecho porque Gabi me lo ha pedido", recalcaba la periodista sobre el titular que le había dado en cantante y presentador sobre esta controvertida portada que está en boca de todos.

"Gaby me llamó y me dijo 'Bertín, ¿por qué no hacemos unas fotos? Parece que tenemos al niño marginado, escondido. El día de mañana va a pensar que su padre lo ha escondido'. Me lo pidió Gaby y, como me llevó bien con ella, decidí hacerlo", aseguraba Bertín Osborne a Paloma García-Pelayo tal y como ha expuesto 'YAS Verano'.

Tras este cambio de Bertín Osborne mucho se está hablando sobre los posibles motivos económicos del cantante. Pero también muchos se preguntan por qué Gabriela Guillén ha decidido ahora mostrar el rostro de su hijo ante la prensa después de haberle querido mantener en el anonimato hasta ahora. Parece que la paraguaya se ha cansado de tener a su hijo 'escondido' ahora que él ya ha dado el paso de reconocerlo y seguir así los pasos que ya ha hecho con el resto de sus hijos.

Por otro lado, Bertín Osborne no ha dudado en utilizar a Paloma García-Pelayo para desmentir lo que muchos han señalado sobre esta exclusiva con su hijo pequeño. "No puedo entender por qué hay mentes que plantean todo de una manera tan retorcida. He tenido que oír que es un montaje, que nos aprovechamos del niño o que no posamos juntos para luego hacer el bautizo… ¡¿Pero estamos locos?! No necesito nada de eso", asegura el cantante.

Bertín Osborne irrumpe en 'YAS verano' para desmentir a 'Tardear' a través de Paloma García Pelayo

Y después de que en 'Tardear', Kike Quintana apuntara a que Bertín Osborne podría haber cobrado hasta 65.000 euros por la portada de la revista ¡Hola! junto a su hijo, Paloma García-Pelayo desmentía esta afirmación en 'YAS verano' por boca del presentador. "Me dice claramente que no solo no ha cobrado ni un duro, ni siquiera para la fundación que muchas de sus colaboraciones la parte económica va para su fundación, me dice ninguno, quiero que quede bien claro, cero patatero", destacaba la periodista.

Asimismo, en 'Tardear' dejaban entrever que Gabriela Guillén habría cobrado mucho menos o que incluso podría no haber percibido nada directamente. Ante este asunto, Bertín Osborne le aclaraba a Paloma García-Pelayo que "eso no lo sé, ella habló con la entrevista directamente y yo le dije que yo hago las fotos y ya".

En este sentido, y quizás por lo que se estaba comentando en la competencia, Bertín Osborne escribía indignado a la colaboradora de 'YAS Verano'. "¡No he cobrado ni un euro! Emplaza a los indocumentados que aseguran que sí que he cobrado, ¡que lo demuestren!. Juégate tu sueldo de un año. Estoy quemado e indignado porque es algo que he hecho de buena fe y me vais a hacer que odie vuestra profesión. No hay derecho, luego se quejan de que no doy entrevistas", aseveraba el cantante en el mensaje a Paloma García-Pelayo. "Me dice que me juegue mi sueldo y me lo juego porque confío que es así porque sería absurdo", añadía la colaboradora.