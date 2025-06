Paloma García-Pelayo impugna a Sonsoles Ónega y se planta en su programa: "¿Es necesario esto?"

Paloma García-Pelayo no es muy dada a hablar de su vida privada y no le suele gustar ser la protagonista por algo que no sea profesional. Y para muestra lo que le ha pasado este lunes en 'Y ahora Sonsoles' al ver que Sonsoles Ónega trataba de preguntarle sobre su matrimonio.

Todo empezaba cuando el programa de Antena 3 se hacía eco de la boda de la hija de Raquel Revuelta. "Es una historia de esas de amor de toda la vida, noviazgo de adolescencia desde los 17 años, se conocieron desde muy jovencitos", empezaba explicando Paloma García-Pelayo.

"Mira como Lamine Yamal a ver si también ha encontrado el amor de su vida", soltaba Lorena Vázquez conectándolo con la información que habían tratado antes sobre el posible noviazgo del futbolista con la influencer Fati Vázquez. "Bueno para eso no hay que ser una estrella del fútbol ganando tanto dinero tan jovencito", le replicaba Paloma García-Pelayo. "Como se nota que la romántica del grupo es Paloma", aseveraba Lorena.

Y era eso lo que llevaba a Sonsoles Ónega por interesarse por la vida privada de su colaboradora. "¿Paloma, tú estás casada de toda la vida?", trataba de saber la presentadora. "De toda la vida", contestaba ella antes de que Sonsoles mandara callar a Pilar Vidal porque quería hablar un poco con su otra compañera. "Déjame que hable con Paloma", le pedía. "Pero, Paloma García-Pelayo iba a hablar de Lamine Yamal", contestaba la colaboradora tratando de no ser el centro de atención.

"¿Pero te casaste con tu novio de toda la vida?", insistía Sonsoles Ónega. "No, no, pero lo digo porque son muchos años", le contestaba la periodista. "¿Cuántos años llevas con tu marido Paloma?", repreguntaba la presentadora. "¿Es necesario esto? A mí me encanta esto, tú lo sabes", reaccionaba Paloma garcía-Pelayo al sentirse incómoda.

"Es lo que más me gusta de ser periodista", aseveraba. "Es que somos muy curiosos aquí", se justificaba Lorena Vázquez. "Llevo más de treinta años", contestaba Paloma García Pelayo provocando que tanto Pilar Vidal como Sonsoles Ónega se revolucionaran al pensar en sus propias vidas. "Ya no tenemos vida para llevar más de treinta años, nos morimos antes", aseveraba la presentadora.

Paloma García-Pelayo se queja de ser la protagonista de 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Paloma trataba de volver al tema de la boda de la hija de Raquel Revuelta. "Esto es una boda como pasan muchas veces, amores de juventud que se conocen las familias", comentaba. "Ahh estás con Revuelta otra vez", se escuchaba decir a Sonsoles. "Claro, yo voy a la noticia. A mí me enseñaron que nosotros no teníamos que ser noticia y por eso vuelvo", terminaba zanjando García-Pelayo sin pensar que la presentadora iba a volver a preguntarla después.

"¿Pero cómo fue tu boda?", volvía a dirigirse Sonsoles a su compañera. "Hace muchos años", contestaba ella. "¿Te casaste de blanco?", le cuestionaba Pilar Vidal. "¿Pero de verdad que vais a seguir preguntando?", contestaba Paloma. "¿Habías hablado de esto alguna vez?", se interesaban. "No, ni quiero", sentenciaba ella mientras Sonsoles destacaba que este era el programa de las primeras veces.

"Pues me casé enamorada y feliz y sigo", aseveraba. "Hombre es que está muy bueno", soltaba sin pudor Pilar. "¿Le robarías el marido a Paloma?", se interesaba Sonsoles. "No me importaría", contestaba la colaboradora. "Lo siento Palo, pero lo tenía que decir", se justificaba ella. "Yo tengo una máxima, busca, compara y si encuentras algo mejor", concluía la periodista.