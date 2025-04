Paloma García-Pelayo señala lo que muchos creen de Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero y da en la clave

Cayetana Guillén Cuervo está en boca de todos después de que se viralizaran unas declaraciones suyas revelando sin darse cuenta que Amaia Montero le contó su regreso a La Oreja de Van Gogh. Tras ello, la presentadora y actriz ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y la cantante ha dejado de seguir a su amiga en Instagram. Una polémica de la que se han hecho eco en 'Y ahora Sonsoles' con Paloma García-Pelayo dando la clave.

El primero en tomar su palabra era Nacho Gay que aclaraba que son 25 años de relación entre Cayetana y Amaia y que la presentadora considera a la cantante parte de su familia. "Cayetana ha estado muy encima en este periodo de Amaia, hablan mucho por teléfono y hablaron poco antes de las declaraciones de Cayetana. Y lo que hace Cayetana cuando le preguntan es alegrarse y decir que sí que vuelve Amaia pero no quería hacerle daño a Amaia en ningún caso", comentaba el colaborador.

Tras ello, era Paloma García-Pelayo quién trataba de poner orden ante lo sucedido. "Aquí hay algo más. Amaia Montero escribió un tuit hace unos meses que en 2025 vuelvo a la música con una intención. Faltaban las fechas. Yo creo que es un problema más profesional que personal. Amaia lógicamente se debe a una compañía, a una agencia que le asesora y que le lleva y les ha pillado a todos absolutamente desprevenidos y que les trastoca los planes", empezaba diciendo.

"Estaba previsto el lanzamiento e incluso preparándose tanto el entorno profesional y personal de Amaia me confirman esto. No quieren entrar. me parece que hablar con comunicación de una compañía y que la respuesta sea 'no no vamos a entrar' es que precisamente hay que dar una versión oficial porque la confusión ya está en la calle. Pero de momento la frase es 'no tenemos información, cuando esté preparado la vuelta lo compartiremos con vosotros", proseguía explicando la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

"A mí ya me marea este tema porque llevamos cuatro meses que si viene, que sino, que si Leire, que digan algo de una vez y se acabó", soltaba entonces José Manuel Parada. "Yo creo que es un error, y entiendo que como amiga le duela, pero hay que ser profesional. Cuantas veces se rompe un secreto de sumario o se adelanta en primicia y se sigue adelante", añadía Paloma García-Pelayo.

Tras ello, la periodista insistía en que no se han hecho las cosas bien. "No se ha encarado bien. Si se equivoca Cayetana ahí tiene que salir y decir qué pasa", terminaba diciendo la periodista. "Yo insisto en que ella ya dijo que iba a volver en 2025", concluía.