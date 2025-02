'Tardear' planta cara a Sonsoles e impugna a Paloma García-Pelayo tras desmentir su exclusiva

Este miércoles, 'Tardear' terminaba el programa con un auténtico bombazo que iba a dar mucho que hablar y revolucionar a la casa real. Y es que el programa que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto publicaba en exclusiva unas imágenes de la princesa Leonor en una fiesta en Brasil junto a sus compañeros del buque Juan Sebastián Elcano y aseguraba que uno de los chicos que salía con ella en las instantáneas podría ser su novio pues un fotógrafo les había pillado besándose.

Así, el fotógrafo que captó estas fotografías de la princesa Leonor de fiesta y que fue increpado por los escoltas de la heredera al trono español para que borrara las instantáneas que había hecho en las que se veía a la hija de Felipe y Letizia disfrutando aseguraba que había visto como Leonor se besaba con el chico de la camisa azul.

Como era de esperar, la exclusiva de 'Tardear' ha dado mucho que hablar este jueves en todos los medios de comunicación y programas de televisión. Es el caso de 'Y ahora Sonsoles' que no ha dudado en hablar de las fotografías y de la información a la que había tenido acceso el programa que conducen Frank Blanco y Verónica Dulanto en Telecinco.

Lo más llamativo de todo es que desde 'Y ahora Sonsoles' han tumbado la información dada por 'Tardear' sobre que la princesa Leonor estuvo besándose con el chico con el que aparece en la instantánea. "El testimonio del beso se sostiene por los pelos porque dice que ve a una chica besándose que hace diez minutos no sabía quién era", aseveraba Nacho Gay. Pero era Paloma García-Pelayo quien daba un paso más allá al desmentir lo difundido por la competencia.

"Testigos directos del momento en el que esto está pasando dicen que nunca hubo un beso", destacaba Paloma García-Pelayo. "Me confirman que no hubo ningún tipo de beso. Sí que es un momento normal a Leonor, joven de 19 años, y que aparte de toda su formación tiene libertad de esparcimiento como ese. Y además Leonor está perfectamente preparada para no demostrar sentimientos tan claros en público", sentenciaba la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Frank Blanco responde en 'Tardear' a las palabras de Paloma García-Pelayo desde Antena 3

Minutos después, Frank Blanco no dudaba en dirigirse con una indirecta a 'Y ahora Sonsoles' y a Paloma García-Pelayo desde 'Tardear' dando la cara por su programa. Y es que el programa de Telecinco ha asegurado que este jueves contará con el testimonio de otro fotógrafo, en este caso español, que también pudo ver a la princesa Leonor besándose con este mismo chico hace unos meses en un pub de Pontevedra.

"Recordemos que hoy vamos a conocer el testimonio de un fotógrafo español que hace unos meses también pilló con este mismo chico en Galicia a la princesa Leonor dándose besos", advertía Frank Blanco. "Pues que bonito", le respondía Mario Vaquerizo. "Claro que es bonito. ¿Pero sabes qué pasa? Que tenemos en la competencia a gente decir que no hay beso, pues amigos no solamente hay un beso sino que hay dos", soltaba el presentador de 'Tardear'.

"Y para reforzar que hay beso, y no solo uno sino dos, Frank es que en esa primera ocasión que sucede en España escala tanto que ese fotoperiodista acaba detenido y tiene un juicio pendiente. Tiene tal celo el equipo de seguridad de la princesa Leonor para preservar su intimidad y no sepamos que tiene cuestiones personales más allá de las institucionales que...", apostillaba Alejandro Rodríguez.