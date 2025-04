La drástica decisión de Amaia Montero contra Cayetana Guillén Cuervo tras su desliz de La Oreja de Van Gogh

Aunque era un secreto a voces, no ha sido confirmado hasta hace dos días. Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras la polémica salida de Leire Martínez. Pero no ha sido la cantante la que ha confirmado la noticia, sino su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo. Algo que a la vocalista originaria del grupo no le ha hecho ninguna gracia, a juzgar por su reacción.

Y es que, tal y como han sacado a la luz varios usuarios de las redes sociales, Amaia Montero ha dejado de seguir a su amiga en Instagram. Un movimiento que deja entrever que la cantante vasca no se ha tomado nada bien que la actriz se haya 'ido de la lengua'. El disgusto de Cayetana es tal que incluso se vio obligada a mandar un comunicado disculpándose por sus palabras.

Las palabras de Cayetana Guillén Cuerva que están en boca de todos

Cayetana Guillén Cuervo acudió a la gala de los premios Talía 2025, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Tras ser preguntada por una reportera de Europa Press, la hija de Gemma Cuervo confirmaba el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh. "Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y que ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, entonces bueno, queremos saber un poco qué pensaste cuando se supo esta noticia", quiso saber la periodista.

Ante tal rotundidad de la reportera, la actriz respondió, sin imaginarse por asomo la que se iba a liar con sus palabras: "Yo lo sé desde hace mucho. Pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie. Le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo, 'por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie".

El comunicado de Cayetana tras el enfado de Amaia Montero

El enfado de Amaia Montero fue de tal magnitud, que la también presentadora se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo perdón por sus desafortunadas declaraciones. "Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención", empieza reconociendo la amiga de la cantante

Acto seguido, contextualiza lo sucedido: "Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: 'sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia'". "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo", prosigue explicando Cayetana.

"Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", concluye la actriz en su comunicado.