Leire Martínez hace un llamamiento a Amaia Montero tras romper con La Oreja de Van Gogh en 'La Revuelta'

Leire Martínez sorprendió aterrizando en 'La Revuelta' este jueves a pocas horas de estrenar su primer single en solitario 'Mi nombre'. La cantante visitó por primera vez a David Broncano para ofrecer todos los detalles del disco que está preparando. Pero no dudó en pronunciarse sobre su ruptura con La Oreja de Van Gogh y cómo se fraguó su salida.

"Se te nominó y se te expulsó, la segunda expulsada del reality", bromeó David Broncano nada más recibir a la cantante, desvelando que la llamaron para acudir al programa nada más conocer su salida del grupo en octubre. "Te llamamos y nos dijiste que tenías que recolocar algunas cosas...", aclaró el presentador.

Leire Martínez sobre su ruptura con 'La Oreja de Van Gogh': "Nunca me planteé dejarlo"

Y este viernes, Leire Martínez aterrizó en 'La Revuelta' para presentar una canción que el propio Broncano describió como "un apuñalamiento" a sus antiguos compañeros. "Yo tenía más información lógicamente, no me pillaba de sorpresa ese comunicado, pero sí que me sorprendió que generase tanto revuelo mediático, dije que bien que no todo está perdido, que la gente se da cuenta", confesó la intérprete sobre cómo la banda anunció su ruptura.

"Era muy frío, muy corporativo", subrayó el presentador antes de que la antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh se sincerase sobre los motivos de su salida. "En 17 años pasan muchas cosas y a veces se consigue reconducir y otras veces no, esta última vez no lo hemos conseguido. Nunca me planteé dejarlo, quería trabajar en ello", explicó la artista.

Leire Martínez no dudó en confesar a los espectadores el duro momento que atraveso cuando todo se hizo público. "El primer día fue terrible, me subió la fiebre, vomité... en general estoy mucho más tranquila y muy centrada en lo mío. Llevo toda la semana hablando de lo mismo pues he regresado un poco al 14 de octubre", aseguró la cantante antes de dirigirse directamente a Amaia Montero.

Leire Martínez, sobre Amaia Montero: "No surgió una amistad"

Y es que, David Broncano no dudó en preguntarle sobre su relación con la exvocalista, que podría regresar al grupo este año. "Hemos coincidido, ha venido a conciertos pero no ha trascendido a una amistad de hacernos las uñas juntas", confesó la cantante mientras Broncano bromeaba sobre la idea de hacer una gira entre las dos, sin el resto de miembros.

Después de todo lo que ha pasado, normal que la actitud de Leire sea ahora de me suda todo el coño.



"Amaia, si me estás viendo, te quiero mucho, y si quieres nos vemos y nos cantamos lo que quieras… y nos vamos a 'El Hormiguero' a presentar", bromeó Leire Martínez dirigiéndose directamente a la cantante desde 'La Revuelta' y esgrimiendo una pulla para desatar las risas de David Broncano. "Por lo que yo tengo entendido fue una decisión de ella", aclaró la intérprete sobre la salida de su precesora.

Y tras aclarar cuáles son sus canciones favoritas de la primera etapa de La Oreja de Van Gogh, la cantante afirmó que piensa seguir interpretándolas. "En directo sí las puedo seguir cantando, otra cosa es que eso lo grabe y trate de comercializarlo, ahí si tendríamos un problema. Yo podría cantar de quién me diese la gana", sentenció la cantante.

"Estoy mucho mejor de lo que estaba en octubre"

"Estoy súper ilusionada con el nuevo proyecto, es una etapa que aún tengo que cerrar a nivel emocional, pero dentro de lo razonable y lo normal estoy mucho mejor de lo que estaba en octubre", terminó explicando antes de asegurar que pone punto y final a hablar sobre su salida del grupo, centrándose en su primer disco en solitario, que llegará a finales del 2025.