Leire Martínez entra de lleno en la cruzada de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo con el apunte más revelador

Cayetana Guillén Cuervo continúa en el centro de la polémica tras confirmar por error el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Una noticia que afecta de lleno a Leire Martínez, que ya ha arrancado su carrera en solitario tras su polémica salida del grupo a finales de 2024. Y la cantante no ha dudado en pronunciarse sobre el desliz de la actriz lanzando un dardo a sus antiguos compañeros.

La actriz, íntima amiga de Amaia Montero, cometió un desliz durante un encuentro con la prensa al confirmar los rumores sobre el regreso de la vasca al grupo. "Lo sabía desde hace mucho, pero no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie", aseguró la hija de Gemma Cuervo ante los micrófonos de Gtres, ignorando que su reincorporación a la banda aún no se ha confirmado con un anuncio oficial.

Leire Martínez se pronuncia sobre el desliz de Cayetana Guillén Cuervo: "No creo que haya habido intención de hacer daño"

Cayetana Guillén Cuervo ha tratado de arreglar su indiscreción a través de un comunicado tras todo el revuelo que se formó en redes sociales asegurando que tan solo se refería "a su regreso a la música". Sin embargo, los titulares han llegado hasta oídos de Leire Martínez, que se ha enfrentado a estos rumores desde su repentino fin en el grupo. "Parece ser que sí, como a mi nadie me lo ha comunicado pues no...", ha señalado con sorna la intérprete durante su paso por 'Sevilla tevé' en PTV Sevilla.

💥 El mensaje de Leire Martínez a @laorejadevgogh y Amaia Montero en @PTV_Sevilla tras las declaraciones de Cayetana Guillén-Cuervo '



📢Todo se acabaría antes si se hablara claro del tema' pic.twitter.com/fjSHWAdFxa — Alba Medina (@Srtacotilleo) April 23, 2025

"La verdad es que están las redes calentitas. Pobrecita, tengo que reconocer que siento mucha empatía por Cayetana, porque menudo marrón", comenzó reconociendo la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, lamentando la polémica en la que la actriz se ha visto envuelta al revelar las confidencias de su amiga. "La pobrecita que lo hace con toda su buena intención... Creo que hay una gran labor periodística a la hora de entrevistarla", advirtió entonces entre risas.

Fue entonces cuando celebró que la noticia haya salido por fin a la luz confirmando las teorías y rumores que han inundado las redes estos meses tras su salida. "Creo que los periodistas lo hicieron muy bien, obtuvieron un resultado muy rico y muy goloso", subrayó Leire Martínez con sorna. "Yo también he visto el vídeo y mi sensación es que, como la periodista da por sentada la noticia, ella dice 'ah pues si ya se sabe...'", explica la cantante.

"Todo se acabaría si se hablase claro del tema"

"Me extrañaría mucho, teniendo la relación que tienen... no creo que haya habido una intención, ni de lejos, de hacer daño", aclaró rompiendo una lanza a favor de Cayetana Guillén Cuervo, a quien Amaia Montero ha dejado de seguir en Instagram recientemente. "A mi me da pena porque seguro que lo está pasando mal", añadió antes de confesar si la noticia le sorprendía o no.

Con gesto sereno, la intérprete de 'Mi nombre' sentenció la situación a la que se lleva enfrentando los últimos meses. "No es la primera vez que se habla de esto, llevamos ya incluso años con estos rumores que van y que vienen... No sé, se que lo que voy a decir va a recorrer también medio mundo, pero es mi opinión y ya está", advirtió Leire Martínez antes de lanzar un recado a la banda.

"Creo que todo se acabaría antes y no daría pie a nada de esto si se hablara claro ya del tema y ya está. No pasa nada, si tiene que ser que sea y si no tiene que ser también. Insisto en que es un tema del que no opino porque no me corresponde a mí en ese sentido, no soy yo quien la tiene que tomar. Es el grupo y en todo caso Amaia si también forma parte de esa decisión", sentenció la cantante.

"Yo evidentemente no tengo nada que decir. Creo y entiendo que no debe ser una decisión fácil de tomar. Si no están hablando es porque probablemente ahora no es el momento. Pero creo que las cosas se dilaten tanto en el tiempo tampoco ayuda a que... bueno", terminó añadiendo Leire Martínez sobre la situación.