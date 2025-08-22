Pepa Romero se rompe ante la muerte que sacude a 'YAS Verano': "Un beso allí donde estés"

Pepa Romero ha terminado este viernes 'YAS verano' con una triste noticia que no le hubiera gustado tener que dar. Y es que el programa de Antena 3 está de luto por la muerte de un periodista que formó parte del equipo de colaboradores de 'Y ahora Sonsoles'.

Hablamos de Javier Cid, periodista de El Mundo, que ha fallecido este viernes en Madrid a los 46 años de forma inesperada dejando desolados a todos sus compañeros en el citado diario y también a los que compartieron plató con él en 'Y ahora Sonsoles'.

"Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido", empezaba diciendo Pepa Romero antes de romperse al hablar de quién era un gran compañero y amigo.

"Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena también", comentaba la presentadora de 'YAS Verano' casi sin poder articular palabra.

Tras ello, Pepa Romero no dudó en enviarle todo su apoyo a la familia de Javier Cid. "Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti Javier, allí donde estés un beso enorme. Nosotros nos vemos el lunes a las 17 horas", terminaba diciendo la presentadora visiblemente emocionada.